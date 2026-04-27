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Animais

Descubra as diferenças entre coelhos e lebres: pertencem à mesma família, mas têm as próprias peculiaridades

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Redação Flipar
  • Ambos pertencem à família Leporidae, o que explica por que compartilham várias características em comum, como orelhas longas, dentes incisivos e patas traseiras fortes adaptadas para saltar.
    Ambos pertencem à família Leporidae, o que explica por que compartilham várias características em comum, como orelhas longas, dentes incisivos e patas traseiras fortes adaptadas para saltar. Foto: Freepik/wirestock
  • A estrutura corporal é o primeiro indicativo da separação entre as espécies. Os coelhos, como o <span class=coelho-europeu, são geralmente menores e têm corpo mais compacto." src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/European_Rabbit_09_05_2025_02-e1773930348968.jpg" width="1114" height="626">
    A estrutura corporal é o primeiro indicativo da separação entre as espécies. Os coelhos, como o coelho-europeu, são geralmente menores e têm corpo mais compacto. Foto: Wikimedia Commons/Alexis Lours
  • As lebres, como a <span class=lebre-europeia, são geralmente maiores, com pernas traseiras visivelmente mais longas e potentes, adaptadas para a corrida em alta velocidade." src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/Lepus_europaeus_Causse_Mejean_Lozere-e1773930837162.jpg" width="1114" height="626">
    As lebres, como a lebre-europeia, são geralmente maiores, com pernas traseiras visivelmente mais longas e potentes, adaptadas para a corrida em alta velocidade. Foto: Flickr - Jean-Jacques Boujot
  • Os comportamentos também são diferentes. Os coelhos costumam cavar tocas subterrâneas onde se protegem de predadores e criam seus filhotes.
    Os comportamentos também são diferentes. Os coelhos costumam cavar tocas subterrâneas onde se protegem de predadores e criam seus filhotes. Foto: Sincerely Media/Unsplash
  • <p data-start=As lebres, por sua vez, não vivem em tocas; elas preferem permanecer em áreas abertas, usando a camuflagem e a rapidez como principais estratégias de defesa.

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    As lebres, por sua vez, não vivem em tocas; elas preferem permanecer em áreas abertas, usando a camuflagem e a rapidez como principais estratégias de defesa.

     Foto: David Tipling/British Wildlife Photography Awards
  • Outra das diferenças mais marcantes entre esses animais está no nascimento dos filhotes. Os coelhos dão à luz filhotes cegos, sem pelos e totalmente dependentes da mãe, o que exige proteção dentro das tocas.
    Outra das diferenças mais marcantes entre esses animais está no nascimento dos filhotes. Os coelhos dão à luz filhotes cegos, sem pelos e totalmente dependentes da mãe, o que exige proteção dentro das tocas. Foto: Reprodução/Youtube
  • Já as lebres nascem com olhos abertos, corpo coberto de pelos e são capazes de se mover pouco tempo após o nascimento, o que aumenta suas chances de sobrevivência em ambientes expostos.
    Já as lebres nascem com olhos abertos, corpo coberto de pelos e são capazes de se mover pouco tempo após o nascimento, o que aumenta suas chances de sobrevivência em ambientes expostos. Foto: Artur Pawlak/Pixabay
  • Em termos de comportamento, os coelhos são mais sociáveis e podem viver em colônias, enquanto as lebres preferem ficar mais solitárias.
    Em termos de comportamento, os coelhos são mais sociáveis e podem viver em colônias, enquanto as lebres preferem ficar mais solitárias. Foto: Aswathy N/Unsplash
  • A dieta dos dois animais é bastante semelhante, composta principalmente por vegetação, como gramíneas, folhas e cascas de plantas — o que muda é a forma como eles selecionam e processam esses alimentos.
    A dieta dos dois animais é bastante semelhante, composta principalmente por vegetação, como gramíneas, folhas e cascas de plantas — o que muda é a forma como eles selecionam e processam esses alimentos. Foto: Christel/Pixabay
  • Devido ao seu tamanho maior e à necessidade de sustentar uma musculatura para corridas de longa distância, as lebres consomem uma variedade maior de vegetação robusta.
    Devido ao seu tamanho maior e à necessidade de sustentar uma musculatura para corridas de longa distância, as lebres consomem uma variedade maior de vegetação robusta. Foto: Wikimedia Commons/Adam Kumiszcza
  • Apesar de muitas vezes serem confundidos com roedores, coelhos e lebres pertencem a um grupo diferente, embora tenham dentes semelhantes.
    Apesar de muitas vezes serem confundidos com roedores, coelhos e lebres pertencem a um grupo diferente, embora tenham dentes semelhantes. Foto: Pexels/lucas
  • Outra curiosidade é que esses animais contam com um campo de visão muito amplo, quase panorâmico, o que os ajuda a detectar predadores com facilidade.
    Outra curiosidade é que esses animais contam com um campo de visão muito amplo, quase panorâmico, o que os ajuda a detectar predadores com facilidade. Foto: Gary Bendig/Unsplash
  • Ao longo da história, coelhos e lebres também ganharam forte presença cultural. O coelho é frequentemente associado à fertilidade e à renovação, sendo símbolo da <span class=Páscoa em muitas culturas." src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2023/09/44-Coelhos-da-Pascoa-Animais-Sagrados-Imagem-de-Gerd-Altmann-por-Pixabay.jpg" width="1114" height="626">
    Ao longo da história, coelhos e lebres também ganharam forte presença cultural. O coelho é frequentemente associado à fertilidade e à renovação, sendo símbolo da Páscoa em muitas culturas. Foto: Gerd Altmann por Pixabay
  • <p data-path-to-node=Quando ameaçado, um coelho corre para se esconder em sua toca subterrânea. Uma lebre, por outro lado, confia na sua velocidade e resistência, fugindo em campo aberto e alcançando até 70 km/h em ziguezague para despistar predadores.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/Feldhase_Lepus_europaeus_7a-e1773932462165.jpg" width="1114" height="626">

    Quando ameaçado, um coelho corre para se esconder em sua toca subterrânea. Uma lebre, por outro lado, confia na sua velocidade e resistência, fugindo em campo aberto e alcançando até 70 km/h em ziguezague para despistar predadores.

     Foto: Wikimedia Commons/Böhringer Friedrich
  • Em relação à pelagem, a das lebres pode mudar de cor conforme a estação para fins de camuflagem (ficando branca no inverno em regiões de neve, por exemplo). Os coelhos mantêm a mesma coloração durante todo o ano.
    Em relação à pelagem, a das lebres pode mudar de cor conforme a estação para fins de camuflagem (ficando branca no inverno em regiões de neve, por exemplo). Os coelhos mantêm a mesma coloração durante todo o ano. Foto: Ayush Das/Pixabay
  • Vale mencionar que, diferentemente do que os desenhos animados sugerem, a cenoura não é o alimento principal desses animais na natureza. Por ser rica em açúcar, ela deve ser consumida com moderação, especialmente por coelhos domésticos.
    Vale mencionar que, diferentemente do que os desenhos animados sugerem, a cenoura não é o alimento principal desses animais na natureza. Por ser rica em açúcar, ela deve ser consumida com moderação, especialmente por coelhos domésticos. Foto: Freepik/wirestock
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