Descubra as diferenças entre coelhos e lebres: pertencem à mesma família, mas têm as próprias peculiaridades
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Ambos pertencem à família Leporidae, o que explica por que compartilham várias características em comum, como orelhas longas, dentes incisivos e patas traseiras fortes adaptadas para saltar. Foto: Freepik/wirestock
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A estrutura corporal é o primeiro indicativo da separação entre as espécies. Os coelhos, como o coelho-europeu, são geralmente menores e têm corpo mais compacto. Foto: Wikimedia Commons/Alexis Lours
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As lebres, como a lebre-europeia, são geralmente maiores, com pernas traseiras visivelmente mais longas e potentes, adaptadas para a corrida em alta velocidade. Foto: Flickr - Jean-Jacques Boujot
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Os comportamentos também são diferentes. Os coelhos costumam cavar tocas subterrâneas onde se protegem de predadores e criam seus filhotes. Foto: Sincerely Media/Unsplash
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As lebres, por sua vez, não vivem em tocas; elas preferem permanecer em áreas abertas, usando a camuflagem e a rapidez como principais estratégias de defesa.
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As lebres, por sua vez, não vivem em tocas; elas preferem permanecer em áreas abertas, usando a camuflagem e a rapidez como principais estratégias de defesa.Foto: David Tipling/British Wildlife Photography Awards
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Outra das diferenças mais marcantes entre esses animais está no nascimento dos filhotes. Os coelhos dão à luz filhotes cegos, sem pelos e totalmente dependentes da mãe, o que exige proteção dentro das tocas. Foto: Reprodução/Youtube
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Já as lebres nascem com olhos abertos, corpo coberto de pelos e são capazes de se mover pouco tempo após o nascimento, o que aumenta suas chances de sobrevivência em ambientes expostos. Foto: Artur Pawlak/Pixabay
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Em termos de comportamento, os coelhos são mais sociáveis e podem viver em colônias, enquanto as lebres preferem ficar mais solitárias. Foto: Aswathy N/Unsplash
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A dieta dos dois animais é bastante semelhante, composta principalmente por vegetação, como gramíneas, folhas e cascas de plantas — o que muda é a forma como eles selecionam e processam esses alimentos. Foto: Christel/Pixabay
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Devido ao seu tamanho maior e à necessidade de sustentar uma musculatura para corridas de longa distância, as lebres consomem uma variedade maior de vegetação robusta. Foto: Wikimedia Commons/Adam Kumiszcza
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Apesar de muitas vezes serem confundidos com roedores, coelhos e lebres pertencem a um grupo diferente, embora tenham dentes semelhantes. Foto: Pexels/lucas
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Outra curiosidade é que esses animais contam com um campo de visão muito amplo, quase panorâmico, o que os ajuda a detectar predadores com facilidade. Foto: Gary Bendig/Unsplash
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Páscoa em muitas culturas." src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2023/09/44-Coelhos-da-Pascoa-Animais-Sagrados-Imagem-de-Gerd-Altmann-por-Pixabay.jpg" width="1114" height="626">
Ao longo da história, coelhos e lebres também ganharam forte presença cultural. O coelho é frequentemente associado à fertilidade e à renovação, sendo símbolo da Páscoa em muitas culturas. Foto: Gerd Altmann por Pixabay
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Quando ameaçado, um coelho corre para se esconder em sua toca subterrânea. Uma lebre, por outro lado, confia na sua velocidade e resistência, fugindo em campo aberto e alcançando até 70 km/h em ziguezague para despistar predadores." src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/Feldhase_Lepus_europaeus_7a-e1773932462165.jpg" width="1114" height="626">
Quando ameaçado, um coelho corre para se esconder em sua toca subterrânea. Uma lebre, por outro lado, confia na sua velocidade e resistência, fugindo em campo aberto e alcançando até 70 km/h em ziguezague para despistar predadores.Foto: Wikimedia Commons/Böhringer Friedrich
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Em relação à pelagem, a das lebres pode mudar de cor conforme a estação para fins de camuflagem (ficando branca no inverno em regiões de neve, por exemplo). Os coelhos mantêm a mesma coloração durante todo o ano. Foto: Ayush Das/Pixabay
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Vale mencionar que, diferentemente do que os desenhos animados sugerem, a cenoura não é o alimento principal desses animais na natureza. Por ser rica em açúcar, ela deve ser consumida com moderação, especialmente por coelhos domésticos. Foto: Freepik/wirestock
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