Megaprojeto: ponte suspensa de 2,7 km no sul do Chile vai ligar ilha ao continente pela primeira vez

A região também é célebre por suas cidades costeiras, como Castro e Ancud, onde as palafitas — casas coloridas suspensas sobre o mar — dominam a orla. Com a construção da ponte, este cenário de tranquilidade se prepara para uma nova fase de integração, equilibrando modernidade com a preservação de um dos patrimônios mais singulares da América do Sul. Foto: Wikimedia Commons/Rodolfo Ditzel Lacoa