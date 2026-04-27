Palmeira-das-Canárias: a espécie imponente que se destaca pelo tronco escamoso e copa exuberante

Na Orla de Vitória, no Espírito Santo, a palmeira-das-Canárias se destaca na paisagem com seu porte imponente. Na praia de Camburi, ela aparece em fileiras que valorizam o visual urbano e litorâneo. Seu tronco marcante e a copa volumosa ajudam a compor um cenário reconhecível à beira-mar. Foto: