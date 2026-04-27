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Palmeira-das-Canárias: a espécie imponente que se destaca pelo tronco escamoso e copa exuberante
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Originária das Ilhas Canárias, essa palmeira se adaptou bem a diferentes climas, incluindo regiões quentes do Brasil. Ela prefere sol pleno e solos bem drenados, o que favorece seu crescimento saudável. Em ambientes adequados, pode atingir grande altura ao longo dos anos. Foto: arquivo pessoal Mônica Sá
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O tronco robusto chama atenção pela textura marcada, com desenhos que lembram escamas ou losangos. Esse aspecto surge naturalmente com a queda ou poda das folhas antigas. O resultado é um visual rústico que ajuda a identificar a espécie com facilidade. Foto: arquivo pessoal Mônica Sá
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Suas folhas são longas, rígidas e arqueadas, formando uma copa densa e elegante. A coloração verde intensa contribui para o efeito ornamental. Em conjunto, tronco e folhas criam uma silhueta bastante reconhecível em paisagens urbanas. Foto: arquivo pessoal Mônica Sá
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Além da estética, a palmeira produze frutos conhecidos como tâmaras. No entanto, nem todas têm valor comercial significativo. Ainda assim, esses frutos podem atrair aves e enriquecer o ambiente natural ao redor. Foto: Krzysztof Ziarnek, Kenraiz • wikimedia commons
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Resistente e de baixa manutenção, a palmeira Phoenix é uma escolha frequente para projetos paisagísticos. Ela tolera vento, calor e até certa salinidade, comum em regiões costeiras. Por isso, segue sendo uma das palmeiras mais plantadas em áreas públicas e residenciais. Foto: arquivo pessoal Mônica Sá
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Na Orla de Vitória, no Espírito Santo, a palmeira-das-Canárias se destaca na paisagem com seu porte imponente. Na praia de Camburi, ela aparece em fileiras que valorizam o visual urbano e litorâneo. Seu tronco marcante e a copa volumosa ajudam a compor um cenário reconhecível à beira-mar. Foto: