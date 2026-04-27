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Ganache, o creme que transforma qualquer sobremesa

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Redação Flipar
  • A origem da ganache remonta à França, no século XIX, cercada por histórias curiosas ligadas a erros de cozinha. Com o tempo, virou base de doces sofisticados pelo mundo.
    A origem da ganache remonta à França, no século XIX, cercada por histórias curiosas ligadas a erros de cozinha. Com o tempo, virou base de doces sofisticados pelo mundo. Foto: imagem gerada por i.a
  • A receita tradicional leva apenas dois ingredientes, mas o resultado depende da qualidade de ambos. Um bom chocolate e um creme de leite adequado fazem toda a diferença.
    A receita tradicional leva apenas dois ingredientes, mas o resultado depende da qualidade de ambos. Um bom chocolate e um creme de leite adequado fazem toda a diferença. Foto: imagem gerada por i.a
  • O segredo da ganache está na emulsão, quando a gordura do chocolate se une ao creme de leite. Esse processo cria um creme liso, brilhante e homogêneo.
    O segredo da ganache está na emulsão, quando a gordura do chocolate se une ao creme de leite. Esse processo cria um creme liso, brilhante e homogêneo. Foto: imagem gerada por i.a
  • O tipo de chocolate influencia diretamente o sabor e a doçura da ganache. Meio amargo é o mais usado, mas versões ao leite e branca também são comuns.
    O tipo de chocolate influencia diretamente o sabor e a doçura da ganache. Meio amargo é o mais usado, mas versões ao leite e branca também são comuns. Foto: Divulgação
  • As proporções definem o uso final da ganache. Mais chocolate deixa a mistura firme; mais creme de leite resulta em um creme fluido e delicado.
    As proporções definem o uso final da ganache. Mais chocolate deixa a mistura firme; mais creme de leite resulta em um creme fluido e delicado. Foto: imagem gerada por i.a
  • Como recheio, a ganache é muito usada em bolos e tortas. Ela cria camadas macias, mantém a umidade da massa e intensifica o sabor.
    Como recheio, a ganache é muito usada em bolos e tortas. Ela cria camadas macias, mantém a umidade da massa e intensifica o sabor. Foto: imagem gerada por i.a
  • Na cobertura, a ganache garante acabamento elegante e proteção ao bolo. Quando aplicada morna, escorre de forma uniforme e visualmente atraente.
    Na cobertura, a ganache garante acabamento elegante e proteção ao bolo. Quando aplicada morna, escorre de forma uniforme e visualmente atraente. Foto: imagem gerada por i.a
  • A ganache também é a base clássica das trufas. Depois de fria e firme, pode ser moldada e coberta com cacau, chocolate ou confeitos.
    A ganache também é a base clássica das trufas. Depois de fria e firme, pode ser moldada e coberta com cacau, chocolate ou confeitos. Foto: Youtube/ Cakepedia
  • Em sobremesas no copo, a ganache aparece como creme principal ou complemento. Combina bem com frutas, biscoitos e camadas crocantes.
    Em sobremesas no copo, a ganache aparece como creme principal ou complemento. Combina bem com frutas, biscoitos e camadas crocantes. Foto: imagem gerada por i.a
  • Pode ser usada quente ou fria, conforme a proposta da receita. Quente funciona como calda; fria, como recheio ou creme estruturado.
    Pode ser usada quente ou fria, conforme a proposta da receita. Quente funciona como calda; fria, como recheio ou creme estruturado. Foto: imagem gerada por i.a
  • Aromatizações ampliam as possibilidades da ganache. Café, baunilha, raspas cítricas e bebidas alcoólicas são acréscimos comuns.
    Aromatizações ampliam as possibilidades da ganache. Café, baunilha, raspas cítricas e bebidas alcoólicas são acréscimos comuns. Foto: Divulgação
  • Entre os erros mais frequentes estão superaquecer o creme ou misturar de forma brusca. Esses deslizes podem separar a gordura e comprometer a textura.
    Entre os erros mais frequentes estão superaquecer o creme ou misturar de forma brusca. Esses deslizes podem separar a gordura e comprometer a textura. Foto: imagem gerada por i.a
  • Versátil e elegante, a ganache é um curinga da confeitaria. Serve de base para inúmeras sobremesas e eleva receitas simples a outro nível.
    Versátil e elegante, a ganache é um curinga da confeitaria. Serve de base para inúmeras sobremesas e eleva receitas simples a outro nível. Foto: imagem gerada por i.a
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