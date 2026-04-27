A gorila que virou lenda: Fatou faz 69 anos e se torna símbolo da longevidade em cativeiro

“Fatou olha para você e olha direto para a sua alma. Ela tem uma dignidade incrível. Quando olhamos para ela é como olhar para nossa avó. É nisso que penso toda vez que passo por ela”, comentou Philine Hachmeister, porta-voz do Zoológico de Berlim. A história de Fatou carrega lacunas e versões incertas, mas relatos indicam que ela foi retirada ainda filhote de seu habitat natural na África Ocidental quando ainda tinha dois anos. Foto: Divulgac?a?o/Guinness World Records, Berlin Zoo