Animais
A gorila que virou lenda: Fatou faz 69 anos e se torna símbolo da longevidade em cativeiro
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Após a morte de outras fêmeas longevas, Trudy e Helen, que faleceram em 2019 e em 2022, Fatou passou a ocupar sozinha esse posto, consolidando uma marca histórica que chama atenção tanto pela raridade quanto pelas circunstâncias que a tornaram possível. Hoje, ela permanece como a última representante da espécie nascida na década de 1950. O diretor Andreas Knieriem descreve a veterana como uma presença "fascinante e tranquilizante que cativa os visitantes". Foto: Wikimedia Commons/Iwon Blum
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“Fatou olha para você e olha direto para a sua alma. Ela tem uma dignidade incrível. Quando olhamos para ela é como olhar para nossa avó. É nisso que penso toda vez que passo por ela”, comentou Philine Hachmeister, porta-voz do Zoológico de Berlim. A história de Fatou carrega lacunas e versões incertas, mas relatos indicam que ela foi retirada ainda filhote de seu habitat natural na África Ocidental quando ainda tinha dois anos. Foto: Divulgac?a?o/Guinness World Records, Berlin Zoo
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A principal teoria é a de que um marinheiro a teria levada à Europa para quitar dívidas acumuladas em um bar, culminando em sua venda para o Zoológico de Berlim, possivelmente como parte de um comércio de animais. Sua chegada marcou o início de uma vida longa, porém completamente distante da liberdade de uma floresta. Foto: Divulgac?a?o/Zoolo?gico de Berlim
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A longevidade extrema de Fatou é fruto de um ambiente protegido onde a seleção natural não opera, uma vez que, em liberdade, indivíduos idosos sucumbem rapidamente a predadores, à escassez de recursos ou a conflitos territoriais. Foto: Reproduc?a?o @zooberlin
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Ao longo de sua trajetória, Fatou também deixou descendentes, ainda que em número reduzido. Teve apenas uma filha, Dufte, que por sua vez gerou uma linhagem que se estendeu por várias gerações, incluindo netos, bisnetos e até tataranetos. Foto: Reproduc?a?o/YouTube Our Sweet Travels
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Essa continuidade genética contrasta com o fato de que sua própria vida sempre ocorreu sob cuidados humanos. Com o avanço da idade, suas condições físicas mudaram de forma significativa, incluindo perda de dentes, visão limitada, artrite e alterações metabólicas que exigiram adaptações rigorosas em sua alimentação e rotina. Foto: Divulgac?a?o
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Hoje, Fatou vive em um espaço separado dentro da casa dos símios, com atenção constante de uma equipe dedicada de especialistas que ajustam diariamente seus cuidados. Sua dieta passou a incluir pequenas porções distribuídas ao longo do dia para estimular sua mente e evitar a obesidade, adaptando cada detalhe às suas necessidades geriátricas. Foto: Reproduc?a?o/YouTube Our Sweet Travels
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Em dias favoráveis, ela ainda aproveita áreas externas, mantendo hábitos tranquilos e um ritmo compatível com sua idade avançada. A longevidade de Fatou levanta debates inevitáveis sobre os contrastes entre vida em cativeiro e vida na natureza. Foto: Reproduc?a?o/YouTube Our Sweet Travels
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Se, por um lado, a ausência de predadores e o acesso a cuidados veterinários prolongaram sua existência, por outro, ela jamais experimentou a liberdade de explorar um ambiente selvagem ou viver plenamente como um gorila em seu habitat original. Foto: Wikimedia Commons/Redrobsche
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Além de sua trajetória individual, Fatou também representa uma espécie ameaçada. O gorila-das-planícies-ocidentais enfrenta forte pressão devido à destruição de habitat e à caça ilegal, fatores que reduziram drasticamente suas populações na natureza. Foto: Wikimedia Commons/Charles J. Sharp
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Enquanto o zoológico planeja melhorias futuras para os habitats dos gorilas, a expectativa de que Fatou usufrua dessas mudanças permanece incerta. Ainda assim, sua figura segue como uma presença marcante com a paciência de quem já atravessou quase sete décadas de história! Foto: Reproduc?a?o/YouTube Our Sweet Travels