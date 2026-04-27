A história da encantadora buganvília e a origem do nome

Diante disso, Jeanne se disfarçou de homem para poder fazer parte da tripulação. Foi ela quem, ao chegar ao Rio de Janeiro, realizou a coleta da buganvília. Ao ser apresentado à planta, Bougainville ficou encantado e decidiu levar mudas em suas viagens por diferentes regiões do planeta. Então, como forma de homenagem, o botânico decidiu nomear a planta com o sobrenome de Bougainville. Assim, a bougainville passou a carregar um nome francês, apesar de sua origem brasileira. Vale destacar que Boug Foto: Wikimedia Commons / KayEss