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A história da encantadora buganvília e a origem do nome
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No século 18, durante a Expansão Marítima Europeia, exploradores europeus percorriam o mundo em busca de riquezas naturais e novas terras. Em uma dessas expedições, por volta de 1767, liderada pelo francês Louis Antoine de Bougainville, os franceses chegaram ao Rio de Janeiro. Foi quando encontraram uma planta de cores vibrantes e resistentes que imediatamente chamou atenção. Essa história é curiosa, porque começa com o convite feito ao botânico Philibert Commerson para participar da expedição, Foto: Wikimedia Commons / Gabriel Collares
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Diante disso, Jeanne se disfarçou de homem para poder fazer parte da tripulação. Foi ela quem, ao chegar ao Rio de Janeiro, realizou a coleta da buganvília. Ao ser apresentado à planta, Bougainville ficou encantado e decidiu levar mudas em suas viagens por diferentes regiões do planeta. Então, como forma de homenagem, o botânico decidiu nomear a planta com o sobrenome de Bougainville. Assim, a bougainville passou a carregar um nome francês, apesar de sua origem brasileira. Vale destacar que Boug Foto: Wikimedia Commons / KayEss
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Espinhentas e típicas de regiões tropicais e subtropicais, estão presentes em estados como Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Elas preferem o sol, crescem rapidamente e podem se reproduzir por sementes ou estacas. No entanto, chegaram à Europa como plantas de estufa, mas logo se adaptaram a diferentes climas e, devido a essa característica, se espalharam pelo mundo. Foto: Wikimedia Commons / Chirocca77
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Sua cor original é lilás, embora atualmente existam variedades em tons de rosa, vermelho, laranja e branco. Essas variações surgiram por meio de cruzamentos realizados ao longo do tempo. Um detalhe importante é que a parte colorida não corresponde exatamente à flor. Na verdade, essas são as brácteas, folhas modificadas que protegem a verdadeira flor, localizada no centro. Foto: Wikimedia Commons / LuisCastCort
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Bastante resistente, essa planta possui caules longos e firmes e pode assumir a forma de arbusto ou até de árvore, dependendo da espécie. Além disso, seu crescimento varia conforme a condução dos galhos durante a poda. Com os cuidados adequados, é possível adaptá-la ao espaço disponível, o que a torna muito valorizada no paisagismo. Foto: Wikimedia Commons / JackyR