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O pião: um brinquedo milenar e sua evolução ao longo do tempo
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No entanto, existem vários tipos de pião, que variam em tamanho, formato e material. Esse pião de madeira tradicional é o mais comum, mas há versões maiores, menores e até mais achatadas, que oferecem maior estabilidade. Também existem modelos com pontas diferentes, como arredondadas ou afiadas, que influenciam no modo de girar. Ainda há versões modernas feitas de plástico e outros materiais, como cerâmica, pedra, bambu e terracota. Apesar das variações, o formato básico permanece o mesmo, sempr Foto: Wikimedia Commons / Keisotyo
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A origem do pião é muito antiga, embora não se saiba exatamente quando e de onde ele surgiu. Foram encontrados objetos parecidos, feitos de argila, na Babilônia, na região da Mesopotâmia, com datas de 3000 a.C. Já no Egito, foram encontrados piões feitos de madeira datados de 1500 a.C. O brinquedo também existia na Ásia pelo menos desde 2000 a.C., em lugares como China, Coreia e Japão, antes do século X d.C. Foto: Wikimedia Commons / Catonif
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Também há registros do pião na Grécia Antiga e na Roma Antiga. Em Roma, por exemplo, rodar o pião era um jogo de sorte e funcionava da seguinte maneira: Desenhava-se no chão um grande círculo dividido em dez partes numeradas, cada uma associada a uma pontuação e o objetivo era lançar o pião no centro e observar em qual pontuação ele pararia. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
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Entre os judeus, existe o dreidel, um pião de quatro lados, em que cada face traz uma letra do alfabeto hebraico. Durante a festa judaica de Chanucá, as crianças costumam brincar com o dreidel como parte das celebrações do Festival das Luzes. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
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Com o tempo, o pião e as brincadeiras associadas a ele evoluíram e passaram a ter novas versões e formatos, como os piões de combate conhecidos mundialmente como Beyblade. Lançados em 1999 no Japão, foram inspirados no beigoma, um brinquedo tradicional japonês feito de metal e utilizado em disputas entre jogadores, e rapidamente deixaram de ser apenas brinquedos para se transformarem em um fenômeno global. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público