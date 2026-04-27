O pião: um brinquedo milenar e sua evolução ao longo do tempo

No entanto, existem vários tipos de pião, que variam em tamanho, formato e material. Esse pião de madeira tradicional é o mais comum, mas há versões maiores, menores e até mais achatadas, que oferecem maior estabilidade. Também existem modelos com pontas diferentes, como arredondadas ou afiadas, que influenciam no modo de girar. Ainda há versões modernas feitas de plástico e outros materiais, como cerâmica, pedra, bambu e terracota. Apesar das variações, o formato básico permanece o mesmo, sempr Foto: Wikimedia Commons / Keisotyo