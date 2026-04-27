Bolinhas de gude: origem, tradições e formas de jogar

Também há muitos tipos de bolinhas de gude, que variam em tamanho, cor e material. Algumas das mais conhecidas são a carambola, a leiteira, o burcão e a olho de gato. Além disso, existe o costume de trocar bolinhas entre amigos, o que faz parte da diversão. O valor de cada bolinha pode variar de acordo com sua raridade ou preferência dos jogadores. Foto: Wikimedia Commons / Joe Mabel