Assine
overlay
Início Galeria
Entretenimento

Bolinhas de gude: origem, tradições e formas de jogar

RF
Redação Flipar
  • A origem da bolinha de gude é muito antiga e remonta a cerca de 3000 a.C. Achados arqueológicos mostram que esse tipo de objeto já existia no Egito, no Paquistão e na ilha de Creta. Em uma tumba egípcia, por exemplo, foram encontradas bolinhas que pertenciam a uma criança. Da mesma forma, civilizações antigas do Vale do Indo também utilizavam objetos semelhantes.
    A origem da bolinha de gude é muito antiga e remonta a cerca de 3000 a.C. Achados arqueológicos mostram que esse tipo de objeto já existia no Egito, no Paquistão e na ilha de Creta. Em uma tumba egípcia, por exemplo, foram encontradas bolinhas que pertenciam a uma criança. Da mesma forma, civilizações antigas do Vale do Indo também utilizavam objetos semelhantes. Foto: Wikimedia Commons / John Rusk
  • Com o passar do tempo, diferentes povos passaram a adaptar a brincadeira. Na Grécia e em Roma antigas, crianças brincavam com bolinhas feitas de diversos materiais, como madeira, argila e até sementes e nozes. Em Roma, o jogo era conhecido como “jogo com nozes”. Além disso, acredita-se que os romanos ajudaram a espalhar essa prática pelo mundo, o que explica sua popularidade em tantos países atualmente.
    Com o passar do tempo, diferentes povos passaram a adaptar a brincadeira. Na Grécia e em Roma antigas, crianças brincavam com bolinhas feitas de diversos materiais, como madeira, argila e até sementes e nozes. Em Roma, o jogo era conhecido como “jogo com nozes”. Além disso, acredita-se que os romanos ajudaram a espalhar essa prática pelo mundo, o que explica sua popularidade em tantos países atualmente. Foto: Wikimedia Commons / Minnesota Historical Society
  • As formas de se jogar bolinha de gude são bastante variadas, mas todas envolvem o uso do polegar para dar um peteleco na bolinha. O objetivo pode ser acertar outras bolinhas, colocá-las dentro de um buraco ou retirá-las de um espaço marcado no chão. Em geral, as partidas acontecem ao ar livre, em terrenos de terra ou superfícies firmes.
    As formas de se jogar bolinha de gude são bastante variadas, mas todas envolvem o uso do polegar para dar um peteleco na bolinha. O objetivo pode ser acertar outras bolinhas, colocá-las dentro de um buraco ou retirá-las de um espaço marcado no chão. Em geral, as partidas acontecem ao ar livre, em terrenos de terra ou superfícies firmes. Foto: Wikimedia Commons / UnparalleledImagination
  • Cada variação ou modalidade do jogo possui regras próprias. Aliás, em cada partida, as regras podem ser diferentes, o que torna a brincadeira ainda mais interessante. Além disso, muitas regras determinam que o jogador vencedor fique com as bolinhas conquistadas durante o jogo.
    Cada variação ou modalidade do jogo possui regras próprias. Aliás, em cada partida, as regras podem ser diferentes, o que torna a brincadeira ainda mais interessante. Além disso, muitas regras determinam que o jogador vencedor fique com as bolinhas conquistadas durante o jogo. Foto: Wikimedia Commons / Abhisek Sarda
  • Também há muitos tipos de bolinhas de gude, que variam em tamanho, cor e material. Algumas das mais conhecidas são a carambola, a leiteira, o burcão e a olho de gato. Além disso, existe o costume de trocar bolinhas entre amigos, o que faz parte da diversão. O valor de cada bolinha pode variar de acordo com sua raridade ou preferência dos jogadores.
    Também há muitos tipos de bolinhas de gude, que variam em tamanho, cor e material. Algumas das mais conhecidas são a carambola, a leiteira, o burcão e a olho de gato. Além disso, existe o costume de trocar bolinhas entre amigos, o que faz parte da diversão. O valor de cada bolinha pode variar de acordo com sua raridade ou preferência dos jogadores. Foto: Wikimedia Commons / Joe Mabel
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay