Estilo de Vida
O que é lycra e por que ela está presente em tantas roupas
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Vale mencionar que Lycra é o nome de uma marca registrada de fibra de elastano, mas que no portugues, passou a ser usada como sinônimo do próprio tecido. Esse fenômeno é um caso clássico de metonímia, uma figura de linguagem em que, em uma de suas ocorrências, o nome de uma marca passa a designar o produto. A palavra “metonímia”, de origem grega, significa “mudança de nome” e descreve essa troca baseada na proximidade de sentido. Foto: Divulgação
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A lycra é uma fibra totalmente sintética, ou seja, todos os seus componentes são produzidos em laboratório. Embora algumas matérias-primas tenham origem orgânica, elas passam por tantas transformações químicas que perdem a propriedade original. A fabricação ocorre por meio de processos químicos complexos, que transformam polímeros em fibras elásticas e o método mais utilizado no mundo é a fiação a seco por solução, responsável por mais de 90% da produção. Foto: WIkimedia Commons / RAJIVVASUDEV
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Inventado em 1959 por Joseph Shivers, da empresa DuPont, o elastano transformou a indústria têxtil ao permitir roupas mais ajustadas e confortáveis. Sua composição com poliuretano garante elasticidade e resistência. Por isso, ele é muito usado em roupas esportivas, moda praia, roupas íntimas e peças do dia a dia. Foto: WIkimedia Commons / Steffen Mokosch
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A principal característica do elastano é sua grande elasticidade, pois pode se esticar mais de 500% e voltar ao tamanho original mesmo após muitos usos. Ele é leve e mais resistente a produtos químicos do que a borracha, mas perde qualidade em contato com óleos ou altas temperaturas. Foto: Imagem Gerada por I.A
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A lycra também é confortável, ajuda a manter o corpo seco e seca rápido. Ela também dura bastante tempo e mantém a forma e a cor das roupas mesmo após várias lavagens. Para preservar por mais tempo as roupas desse tipo de tecido, é importante lavar com cuidado, evitar produtos fortes e secar à sombra. Foto: Wikimedia Commons / Iveto