O que é lycra e por que ela está presente em tantas roupas

Vale mencionar que Lycra é o nome de uma marca registrada de fibra de elastano, mas que no portugues, passou a ser usada como sinônimo do próprio tecido. Esse fenômeno é um caso clássico de metonímia, uma figura de linguagem em que, em uma de suas ocorrências, o nome de uma marca passa a designar o produto. A palavra “metonímia”, de origem grega, significa “mudança de nome” e descreve essa troca baseada na proximidade de sentido. Foto: Divulgação