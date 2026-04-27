‘Árvore-das-borboletas’: conheça a Buddleia, planta com flores exuberantes que não exige irrigação constante

Para garantir bom desenvolvimento, o plantio deve ocorrer em local com sol pleno. O solo ideal precisa de uma boa drenagem, mesmo que tenha baixa fertilidade natural, pois o excesso de umidade pode prejudicar as raízes. Durante o primeiro ano após o plantio, regas ocasionais auxiliam o estabelecimento inicial, mas depois disso a planta demonstra tolerância à seca. Foto: Gernot/Pixabay