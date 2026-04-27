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Biscoitos da sorte: a curiosa origem e o simbolismo das mensagens escondidas na guloseima

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Redação Flipar
  • A origem mais aceita aponta para o Japão, com o tsujiura senbei, um biscoito artesanal que já trazia pequenos papéis com previsões. Ele era vendido em templos e feiras como forma de entretenimento e reflexão.
    A origem mais aceita aponta para o Japão, com o tsujiura senbei, um biscoito artesanal que já trazia pequenos papéis com previsões. Ele era vendido em templos e feiras como forma de entretenimento e reflexão. Foto: domínio público
  • Com a chegada de imigrantes japoneses aos Estados Unidos, especialmente na Califórnia, essa tradição foi adaptada. Aos poucos, o formato e o sabor mudaram, dando origem ao que hoje conhecemos como fortune cookie.
    Com a chegada de imigrantes japoneses aos Estados Unidos, especialmente na Califórnia, essa tradição foi adaptada. Aos poucos, o formato e o sabor mudaram, dando origem ao que hoje conhecemos como fortune cookie. Foto: Famartin wikimedia commons
  • Foi nos restaurantes chineses americanos que o biscoito ganhou popularidade mundial. Servido ao final das refeições, tornou-se um símbolo cultural, mesmo sem fazer parte da tradição gastronômica da China.
    Foi nos restaurantes chineses americanos que o biscoito ganhou popularidade mundial. Servido ao final das refeições, tornou-se um símbolo cultural, mesmo sem fazer parte da tradição gastronômica da China. Foto: Ksayer1 wikimedia commons
  • O costume de abrir o biscoito logo após a refeição virou quase um ritual. Muitas pessoas leem a mensagem em voz alta ou compartilham com quem está à mesa, criando um momento leve e descontraído.
    O costume de abrir o biscoito logo após a refeição virou quase um ritual. Muitas pessoas leem a mensagem em voz alta ou compartilham com quem está à mesa, criando um momento leve e descontraído. Foto: Reprodução de Facebook
  • As frases costumam ser positivas, com conselhos, previsões ou reflexões simples. Em alguns casos, também aparecem números considerados “da sorte”, usados por quem gosta de jogos e apostas.
    As frases costumam ser positivas, com conselhos, previsões ou reflexões simples. Em alguns casos, também aparecem números considerados “da sorte”, usados por quem gosta de jogos e apostas. Foto: Giacomo Alessandroni - wikimedia commons
  • Uma dúvida comum é onde fica o bilhete. Diferente do que alguns imaginam, ele não fica fora nem grudado: o papel é colocado dentro do biscoito ainda durante a produção.
    Uma dúvida comum é onde fica o bilhete. Diferente do que alguns imaginam, ele não fica fora nem grudado: o papel é colocado dentro do biscoito ainda durante a produção. Foto: European Union 2025– Source: EP wikimedia commons
  • Enquanto a massa ainda está quente e maleável, o papel é inserido e o biscoito é dobrado. Ao esfriar, ele mantém o formato fechado, protegendo a mensagem até o momento da abertura
    Enquanto a massa ainda está quente e maleável, o papel é inserido e o biscoito é dobrado. Ao esfriar, ele mantém o formato fechado, protegendo a mensagem até o momento da abertura Foto: Willis Lam - Fortune Cookie
  • Outro detalhe interessante é que o biscoito costuma acompanhar bebidas. Em muitos restaurantes, ele é servido junto com chá, mas também combina com café ou até um cappuccino.
    Outro detalhe interessante é que o biscoito costuma acompanhar bebidas. Em muitos restaurantes, ele é servido junto com chá, mas também combina com café ou até um cappuccino. Foto: Dan Perry wikimedia commons
  • Em alguns lugares, pode aparecer ao lado de sobremesas ou pequenos lanches. Essa combinação reforça a ideia de encerramento da refeição com um toque doce e simbólico.
    Em alguns lugares, pode aparecer ao lado de sobremesas ou pequenos lanches. Essa combinação reforça a ideia de encerramento da refeição com um toque doce e simbólico. Foto: Albarubescens - wikimedia commons
  • Com o tempo, o biscoito da sorte deixou de ser apenas um item de restaurante e passou a aparecer em festas, eventos e até como lembrança personalizada.
    Com o tempo, o biscoito da sorte deixou de ser apenas um item de restaurante e passou a aparecer em festas, eventos e até como lembrança personalizada. Foto: Fancy Fortune Cookies wikimedia commons
  • Hoje, ele é visto mais como uma curiosidade cultural e uma forma divertida de interação. Mesmo simples, mantém o encanto de unir comida, mensagem e expectativa em um único gesto.
    Hoje, ele é visto mais como uma curiosidade cultural e uma forma divertida de interação. Mesmo simples, mantém o encanto de unir comida, mensagem e expectativa em um único gesto. Foto: Famartin wikimedia commons
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