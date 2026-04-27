Rodrigo Santoro e Johnny Massaro iniciam gravações de ‘O Diário de Um Mago’

Com as filmagens transcorrendo na Espanha, o longa irá acompanhar Paulo, personagem de Massaro, em uma jornada espiritual pelo tradicional Caminho de Santiago de Compostela. Ao longo do percurso por montanhas, florestas e campos, ele é guiado por Petrus, vivido por Santoro, um mentor envolto em mistério. Durante a travessia, os dois enfrentam desafios que misturam experiências físicas e espirituais, transformando a busca por autoconhecimento em uma caminhada marcada por encontros enigmáticos e f Foto: Reprodução