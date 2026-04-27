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Celebridades e TV

Rodrigo Santoro e Johnny Massaro iniciam gravações de ‘O Diário de Um Mago’

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Redação Flipar
  • Com as filmagens transcorrendo na Espanha, o longa irá acompanhar Paulo, personagem de Massaro, em uma jornada espiritual pelo tradicional Caminho de Santiago de Compostela. Ao longo do percurso por montanhas, florestas e campos, ele é guiado por Petrus, vivido por Santoro, um mentor envolto em mistério. Durante a travessia, os dois enfrentam desafios que misturam experiências físicas e espirituais, transformando a busca por autoconhecimento em uma caminhada marcada por encontros enigmáticos e f
    Com as filmagens transcorrendo na Espanha, o longa irá acompanhar Paulo, personagem de Massaro, em uma jornada espiritual pelo tradicional Caminho de Santiago de Compostela. Ao longo do percurso por montanhas, florestas e campos, ele é guiado por Petrus, vivido por Santoro, um mentor envolto em mistério. Durante a travessia, os dois enfrentam desafios que misturam experiências físicas e espirituais, transformando a busca por autoconhecimento em uma caminhada marcada por encontros enigmáticos e f Foto: Reprodução
  • Nascido em 22 de agosto de 1975, em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, Rodrigo Junqueira Reis Santoro é um dos atores brasileiros mais reconhecidos internacionalmente. Nos últimos anos, destacou-se em projetos diversos.
    Nascido em 22 de agosto de 1975, em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, Rodrigo Junqueira Reis Santoro é um dos atores brasileiros mais reconhecidos internacionalmente. Nos últimos anos, destacou-se em projetos diversos. Foto: Reprodução/@rodrigosantoro
  • Santoro começou sua trajetória artística na televisão brasileira, destacando-se inicialmente em novelas da Rede Globo durante os anos 1990, como
    Santoro começou sua trajetória artística na televisão brasileira, destacando-se inicialmente em novelas da Rede Globo durante os anos 1990, como "Olho no Olho" (1993), de Antônio Calmon, e "Pátria Minha" (1994), de Gilberto Braga. Foto: Reprodução
  • Em
    Em "Suave Veneno" (1999), viveu Eliseu e consolidou sua reputação como galã e ator talentoso. Sua estreia no cinema ocorreu com êxito em "Bicho de Sete Cabeças" (2000), dirigido por Laís Bodanzky, no qual interpreta um jovem internado à força em um hospital psiquiátrico. Foto: Reprodução Instagram @rodrigosantoro
  • Sua transição para Hollywood ocorreu em 2003, quando fez uma ponta em
    Sua transição para Hollywood ocorreu em 2003, quando fez uma ponta em "As Panteras Detonando", ao lado de atrizes famosas na elite do cinema norte-americano, como Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu. Foto: Julia Mataruna/Netflix
  • No mesmo ano, Santoro fez um de seus papéis mais marcantes da carreira no filme
    No mesmo ano, Santoro fez um de seus papéis mais marcantes da carreira no filme "Carandiru", adaptação do livro do médico Drauzio Varella e com direção de Héctor Babenco, no qual interpretou Lady Di. Foto: Divulgação/Globo filmes
  • Ainda em 2003, fez parte do elenco de
    Ainda em 2003, fez parte do elenco de "Simplesmente Amor". O elenco estrelado contou com nomes conhecidos, como Hugh Grant, Laura Linney, Liam Neeson e Emma Thompson. Foto: Divulgação
  • No entanto, foi sua atuação como o rei persa Xerxes no épico
    No entanto, foi sua atuação como o rei persa Xerxes no épico "300" (2006), um retrato de forma estilizada a Batalha das Termópilas (480 a.C.), que o consolidou como um nome forte no cinema internacional. Foto: Reprodução
  • A partir daí, Santoro emplacou papéis em
    A partir daí, Santoro emplacou papéis em "Che: O Argentino" (2008), "O Último Desafio" (2013), "300: A Ascensão do Império" (2014) e "Golpe Duplo" (2015 - foto), ao lado de Will Smith e Margot Robbie. Na TV americana, Santoro se destacou em séries como "Lost" (2004–2010), na qual interpretou Paulo, e "Westworld" (2016–2022), da HBO, no papel de Hector Escaton. Foto: Divulgação/Warner Bros
  • Além de Hollywood, Santoro continuou trabalhando no Brasil, estrelando novelas como
    Além de Hollywood, Santoro continuou trabalhando no Brasil, estrelando novelas como "Mulheres Apaixonadas (2003) e filmes como "Heleno: O Príncipe Maldito" (2011) e “O Último Azul” (2025), longa de Gabriel Mascaro que conquistou o Urso de Prata no Festival de Berlim. Foto: Divulgação / Guillermo Garza
  • Rodrigo Santoro é casado desde 2016 com a atriz Mel Fronckowiak. Dessa união, nasceram as filhas Nina e Cora. Entre seus relacionamentos anteriores mais comentados estiveram os com a atriz Luana Piovani e a modelo Ellen Jabour.
    Rodrigo Santoro é casado desde 2016 com a atriz Mel Fronckowiak. Dessa união, nasceram as filhas Nina e Cora. Entre seus relacionamentos anteriores mais comentados estiveram os com a atriz Luana Piovani e a modelo Ellen Jabour. Foto: Reprodução/Instagram
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