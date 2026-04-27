Celebridades e TV
Rodrigo Santoro e Johnny Massaro iniciam gravações de ‘O Diário de Um Mago’
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Com as filmagens transcorrendo na Espanha, o longa irá acompanhar Paulo, personagem de Massaro, em uma jornada espiritual pelo tradicional Caminho de Santiago de Compostela. Ao longo do percurso por montanhas, florestas e campos, ele é guiado por Petrus, vivido por Santoro, um mentor envolto em mistério. Durante a travessia, os dois enfrentam desafios que misturam experiências físicas e espirituais, transformando a busca por autoconhecimento em uma caminhada marcada por encontros enigmáticos e f Foto: Reprodução
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Nascido em 22 de agosto de 1975, em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, Rodrigo Junqueira Reis Santoro é um dos atores brasileiros mais reconhecidos internacionalmente. Nos últimos anos, destacou-se em projetos diversos. Foto: Reprodução/@rodrigosantoro
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Santoro começou sua trajetória artística na televisão brasileira, destacando-se inicialmente em novelas da Rede Globo durante os anos 1990, como "Olho no Olho" (1993), de Antônio Calmon, e "Pátria Minha" (1994), de Gilberto Braga. Foto: Reprodução
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Em "Suave Veneno" (1999), viveu Eliseu e consolidou sua reputação como galã e ator talentoso. Sua estreia no cinema ocorreu com êxito em "Bicho de Sete Cabeças" (2000), dirigido por Laís Bodanzky, no qual interpreta um jovem internado à força em um hospital psiquiátrico. Foto: Reprodução Instagram @rodrigosantoro
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Sua transição para Hollywood ocorreu em 2003, quando fez uma ponta em "As Panteras Detonando", ao lado de atrizes famosas na elite do cinema norte-americano, como Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu. Foto: Julia Mataruna/Netflix
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No mesmo ano, Santoro fez um de seus papéis mais marcantes da carreira no filme "Carandiru", adaptação do livro do médico Drauzio Varella e com direção de Héctor Babenco, no qual interpretou Lady Di. Foto: Divulgação/Globo filmes
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Ainda em 2003, fez parte do elenco de "Simplesmente Amor". O elenco estrelado contou com nomes conhecidos, como Hugh Grant, Laura Linney, Liam Neeson e Emma Thompson. Foto: Divulgação
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No entanto, foi sua atuação como o rei persa Xerxes no épico "300" (2006), um retrato de forma estilizada a Batalha das Termópilas (480 a.C.), que o consolidou como um nome forte no cinema internacional. Foto: Reprodução
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A partir daí, Santoro emplacou papéis em "Che: O Argentino" (2008), "O Último Desafio" (2013), "300: A Ascensão do Império" (2014) e "Golpe Duplo" (2015 - foto), ao lado de Will Smith e Margot Robbie. Na TV americana, Santoro se destacou em séries como "Lost" (2004–2010), na qual interpretou Paulo, e "Westworld" (2016–2022), da HBO, no papel de Hector Escaton. Foto: Divulgação/Warner Bros
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Além de Hollywood, Santoro continuou trabalhando no Brasil, estrelando novelas como "Mulheres Apaixonadas (2003) e filmes como "Heleno: O Príncipe Maldito" (2011) e “O Último Azul” (2025), longa de Gabriel Mascaro que conquistou o Urso de Prata no Festival de Berlim. Foto: Divulgação / Guillermo Garza
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Rodrigo Santoro é casado desde 2016 com a atriz Mel Fronckowiak. Dessa união, nasceram as filhas Nina e Cora. Entre seus relacionamentos anteriores mais comentados estiveram os com a atriz Luana Piovani e a modelo Ellen Jabour. Foto: Reprodução/Instagram