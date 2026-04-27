Galeria
Post-it surgiu ‘sem querer’; conheça a origem dos blocos adesivos mais famosos do mundo!
-
Em 1974, o cientista Art Fry, cansado de perder seus marcadores de papel durante os ensaios do coro da igreja, utilizou o adesivo de Silver para fixar as anotações em seu hinário. Isso abriu caminho para a transformação da invenção em um item de papelaria inovador e extremamente funcional. Foto: Domínio Público
-
A partir dessa ideia simples, a empresa iniciou testes com consumidores e refinou o produto até chegar ao formato definitivo lançado comercialmente em 1980, quando o bloco adesivo passou a conquistar rapidamente escritórios, escolas e residências. Foto: Pixabay
-
O produto deu certo porque oferecia uma solução prática para registrar lembretes temporários sem danificar superfícies ou documentos importantes, algo que não existia de maneira tão eficiente até então. Com o passar do tempo, novas cores foram introduzidas, o que ampliou as possibilidades de organização visual. Foto: Alexander Stein/Pixabay
-
Posteriormente, surgiram versões em diferentes tamanhos e formatos, incluindo marcadores estreitos para livros, blocos maiores para planejamento coletivo e modelos específicos para uso corporativo e educacional. Essa diversidade contribuiu para ampliar o alcance do produto em diferentes áreas profissionais e contextos do cotidiano. Foto: Freepik/zaozaa09
-
-
Além do suporte físico, a tecnologia integrou o conceito ao mundo digital através de aplicativos que replicam a experiência das notas autoadesivas em telas de computadores e smartphones. Em ambientes de trabalho, o Post-it passou a contribuir para metodologias ágeis de gestão, sessões de brainstorming e técnicas de design thinking, onde facilita a visualização de ideias e o fluxo de trabalho em equipes profissionais. Foto: Reproduc?a?o/Freepik