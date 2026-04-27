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Post-it surgiu ‘sem querer’; conheça a origem dos blocos adesivos mais famosos do mundo!

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Redação Flipar
  • Em 1974, o cientista Art Fry, cansado de perder seus marcadores de papel durante os ensaios do coro da igreja, utilizou o adesivo de Silver para fixar as anotações em seu hinário. Isso abriu caminho para a transformação da invenção em um item de papelaria inovador e extremamente funcional.
    Em 1974, o cientista Art Fry, cansado de perder seus marcadores de papel durante os ensaios do coro da igreja, utilizou o adesivo de Silver para fixar as anotações em seu hinário. Isso abriu caminho para a transformação da invenção em um item de papelaria inovador e extremamente funcional. Foto: Domínio Público
  • A partir dessa ideia simples, a empresa iniciou testes com consumidores e refinou o produto até chegar ao formato definitivo lançado comercialmente em 1980, quando o bloco adesivo passou a conquistar rapidamente escritórios, escolas e residências.
    A partir dessa ideia simples, a empresa iniciou testes com consumidores e refinou o produto até chegar ao formato definitivo lançado comercialmente em 1980, quando o bloco adesivo passou a conquistar rapidamente escritórios, escolas e residências. Foto: Pixabay
  • O produto deu certo porque oferecia uma solução prática para registrar lembretes temporários sem danificar superfícies ou documentos importantes, algo que não existia de maneira tão eficiente até então. Com o passar do tempo, novas cores foram introduzidas, o que ampliou as possibilidades de organização visual.
    O produto deu certo porque oferecia uma solução prática para registrar lembretes temporários sem danificar superfícies ou documentos importantes, algo que não existia de maneira tão eficiente até então. Com o passar do tempo, novas cores foram introduzidas, o que ampliou as possibilidades de organização visual. Foto: Alexander Stein/Pixabay
  • Posteriormente, surgiram versões em diferentes tamanhos e formatos, incluindo marcadores estreitos para livros, blocos maiores para planejamento coletivo e modelos específicos para uso corporativo e educacional. Essa diversidade contribuiu para ampliar o alcance do produto em diferentes áreas profissionais e contextos do cotidiano.
    Posteriormente, surgiram versões em diferentes tamanhos e formatos, incluindo marcadores estreitos para livros, blocos maiores para planejamento coletivo e modelos específicos para uso corporativo e educacional. Essa diversidade contribuiu para ampliar o alcance do produto em diferentes áreas profissionais e contextos do cotidiano. Foto: Freepik/zaozaa09
  • Além do suporte físico, a tecnologia integrou o conceito ao mundo digital através de aplicativos que replicam a experiência das notas autoadesivas em telas de computadores e smartphones. Em ambientes de trabalho, o Post-it passou a contribuir para metodologias ágeis de gestão, sessões de brainstorming e técnicas de design thinking, onde facilita a visualização de ideias e o fluxo de trabalho em equipes profissionais.
    Além do suporte físico, a tecnologia integrou o conceito ao mundo digital através de aplicativos que replicam a experiência das notas autoadesivas em telas de computadores e smartphones. Em ambientes de trabalho, o Post-it passou a contribuir para metodologias ágeis de gestão, sessões de brainstorming e técnicas de design thinking, onde facilita a visualização de ideias e o fluxo de trabalho em equipes profissionais. Foto: Reproduc?a?o/Freepik
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