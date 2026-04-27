Post-it surgiu ‘sem querer’; conheça a origem dos blocos adesivos mais famosos do mundo!

Além do suporte físico, a tecnologia integrou o conceito ao mundo digital através de aplicativos que replicam a experiência das notas autoadesivas em telas de computadores e smartphones. Em ambientes de trabalho, o Post-it passou a contribuir para metodologias ágeis de gestão, sessões de brainstorming e técnicas de design thinking, onde facilita a visualização de ideias e o fluxo de trabalho em equipes profissionais. Foto: Reproduc?a?o/Freepik