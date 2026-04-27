Toru?: a cidade medieval da Polônia que une história, ciência e charme às margens do Vístula

Toru? é famosa por ser a cidade natal de Nicolau Copérnico, cientista que revolucionou a forma de entender o universo ao propor que a Terra gira ao redor do Sol, e não o contrário. Na cidade, museus e monumentos ajudam a contar essa trajetória e a explicar suas descobertas, que marcaram a história da ciência. Foto: Reprodução da Litografia de Jean-Leon Huens