De picos gigantes e espécies raras: conheça o espetacular Parque Nacional de Simien, na Etiópia

A região integra a cadeia das Montanhas Simien, um dos sistemas montanhosos mais antigos do continente africano. O relevo relevo acidentado resulta de milhões de anos de erosão intensa sobre o planalto etíope, o que criou picos irregulares, vales profundos e penhascos verticais que chegam a mil e quinhentos metros de queda livre. Entre os pontos mais admirados está o Ras Dashen, a montanha mais alta da Etiópia, com altitude superior a 4.500 metros. Foto: Ond?ej Žvá?ek/Wikimédia Commons