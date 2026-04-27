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De picos gigantes e espécies raras: conheça o espetacular Parque Nacional de Simien, na Etiópia
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A região integra a cadeia das Montanhas Simien, um dos sistemas montanhosos mais antigos do continente africano. O relevo relevo acidentado resulta de milhões de anos de erosão intensa sobre o planalto etíope, o que criou picos irregulares, vales profundos e penhascos verticais que chegam a mil e quinhentos metros de queda livre. Entre os pontos mais admirados está o Ras Dashen, a montanha mais alta da Etiópia, com altitude superior a 4.500 metros. Foto: Ond?ej Žvá?ek/Wikimédia Commons
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Os antigos gregos tinham uma fascinação pelas montanhas por causa das suas silhuetas imponentes e únicas que recortam o horizonte. A altitude elevada influencia diretamente o clima local, que varia de temperaturas amenas durante o dia a noites frias típicas de ambientes montanhosos tropicais. Além disso, a vegetação apresenta campos alpinos, florestas montanas e áreas abertas dominadas por gramíneas resistentes ao frio. Foto: Reprodução do Youtube Canal LAND OF ORIGINS
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Essa diversidade ecológica favorece a presença de espécies raras e adaptadas a ambientes de altitude. Entre os animais mais emblemáticos do parque encontra-se o gelada, um primata exclusivo da Etiópia conhecido por viver em grandes grupos nas encostas rochosas. Foto: Reprodução do Youtube Canal Pay Elena Viajero
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Outro símbolo importante da fauna local é o Walia ibex, uma cabra selvagem ameaçada de extinção que desafia a gravidade em paredões rochosos de difícil acesso. O parque também abriga populações do raro lobo etíope, considerado o canídeo mais ameaçado do continente africano. Foto: Reprodução do Flickr Leonard A. Floyd
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A presença dessas espécies reforça o valor ecológico internacional da área protegida. A avifauna inclui diversas espécies endêmicas das terras altas etíopes, o que atrai observadores de aves de várias partes do mundo. Foto: Charles J. Sharp/Wikimédia Commons
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Outra característica marcante é a geografia dramática do parque, que favorece trilhas panorâmicas que revelam vistas amplas sobre vales profundos e paredões rochosos impressionantes. O turismo de trekking representa uma das atividades mais populares entre visitantes interessados em natureza e aventura. Foto: Reprodução do Youtube Canal Pay Elena Viajero
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A paisagem costuma ser comparada a cenários de grandes cadeias montanhosas de outros continentes por causa de sua imponência visual. Comunidades tradicionais vivem nas proximidades do parque e mantêm práticas agrícolas adaptadas ao relevo montanhoso. Foto: Reprodução do Flickr Leonard A. Floyd
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A convivência entre conservação ambiental e presença humana constitui um desafio constante para a gestão da área protegida. Para isso, programas de preservação procuram equilibrar proteção da fauna com necessidades das populações locais. Foto: Reprodução do Flickr Leonard A. Floyd
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Hoje em dia, o parque enfrenta ameaças relacionadas à expansão agrícola, ao pastoreio excessivo e à pressão demográfica nas regiões vizinhas. Para tentar contornar esse problema, projetos internacionais apoiam iniciativas de conservação e monitoramento da biodiversidade. Foto: Reprodução do Youtube Canal LAND OF ORIGINS
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A importância científica do parque inclui pesquisas sobre ecologia de altitude e evolução de espécies isoladas em ambientes de montanha. O isolamento geográfico favoreceu o surgimento de animais exclusivos das terras altas etíopes. Foto: Reprodução do Flickr Leonard A. Floyd
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Um detalhe sobre o parque é que a paisagem do parque muda conforme a altitude, criando diferentes microclimas ao longo das trilhas. Durante determinadas épocas do ano, nuvens densas cobrem as encostas e criam cenários fascinantes de serem admirados. Foto: Reprodução do Flickr Leonard A. Floyd
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Em outras estações, o céu limpo revela horizontes amplos e contrastes marcantes entre rocha e vegetação. Além disso, a região possui valor cultural relevante para comunidades locais que reservam tradições antigas ligadas ao território. Tudo isso faz com que o Parque Nacional de Simien representa hoje um dos destinos naturais mais importantes de toda a África. Foto: Chuck Moravec/Wikimédia Commons