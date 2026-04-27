Bonsai é delicadeza que embeleza o ambiente e ainda relaxa a mente

No Brasil, a arte do bonsai é praticada em várias regiões, especialmente em estados com clima mais ameno. São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul concentram bonsaístas e produtores. A prática do bonsai pode ter valor terapêutico, pois incentiva a observação, o cuidado e a conexão com o tempo natural das plantas. Foto: KhamidahNur - wikimedia commons