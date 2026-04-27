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Encontro da Mata Atlântica com o oceano: conheça as maravilhas que encantam visitantes de Ubatuba, São Paulo
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Localizada no litoral norte de São Paulo, Ubatuba é um verdadeiro paraíso ecológico que abriga mais de cem praias distribuídas em cerca de 80 quilômetros de costa, isso com aproximadamente 93 mil habitantes. Foto: Joalpe/Wikimédia Commons
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O destino é amplamente conhecido por sua preservação ambiental, já que grande parte do seu território está inserida no Parque Estadual da Serra do Mar, garantindo uma paisagem dominada pelo verde vibrante da Mata Atlântica que encontra o azul do oceano. Foto: Deyves Martins/Wikimédia Commons
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Entre as praias mais conhecidas estão Toninhas, Praia Grande e Félix, cada uma com características próprias e diferentes níveis de infraestrutura. Itamambuca, por exemplo, é um ícone mundial para a prática do surfe devido às suas ondas consistentes. Foto: Fabiane Pereira/Wikimédia Commons
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Além das praias, a cidade possui uma rica biodiversidade marinha que pode ser explorada através de visitas ao Aquário de Ubatuba ou à sede do Projeto TAMAR, que realiza um trabalho fundamental na preservação das tartarugas marinhas. Foto: Divulgac?a?o
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O Parque Estadual da Serra do Mar, uma das maiores áreas contínuas de Mata Atlântica preservada do país, abriga uma grande biodiversidade, com espécies raras de plantas, aves e mamíferos. Foto: Wikimedia Commons/Guilherme Borrego Ruiz
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Historicamente, a região foi habitada por povos indígenas tupinambás antes da chegada dos colonizadores portugueses. Durante o período colonial, Ubatuba teve importância estratégica como ponto de navegação e apoio marítimo. Foto: Flickr Gustavo Baszynski
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A cidade também ficou marcada por episódios históricos ligados à Confederação dos Tamoios no século 16. Hoje, o turismo é a principal atividade econômica do município, especialmente nas temporadas de verão e feriados prolongados. Foto: Divulgação
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O centro histórico da cidade reúne igrejas antigas, casarões coloniais e espaços culturais interessantes para visitação. A culinária local é outro ponto forte, com pratos à base de frutos do mar frescos e o tradicional peixe com banana. Foto: Sturm/Wikimédia Commons
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Eventos culturais e festivais também fazem parte do calendário anual do município. No centro histórico, os visitantes podem conhecer o Casarão do Porto e a Igreja Matriz, construída em 1866, lugares que guardam memórias do período colonial e do desenvolvimento caiçara. Foto: ROGERIO CASSIMIRO/Wikimédia Commons
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O município também se destaca pelo turismo sustentável e pelas iniciativas de preservação ambiental. Além disso, a proximidade com grandes centros urbanos como São Paulo facilita o acesso de visitantes durante todo o ano. Foto: Flickr Alexandre Fornaro
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Seja para relaxar na areia, praticar esportes radicais ou se conectar com a cultura local, Ubatuba oferece uma experiência completa de imersão e é vista como um dos destinos mais completos do litoral brasileiro. Foto: Deyves Martins/Wikimédia Commons