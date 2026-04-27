Arctotis fastuosa: a força e beleza da margarida africana

O impacto visual da margarida africana é tão marcante que ela é frequentemente utilizada para cobrir grandes áreas em jardins e parques, criando manchas coloridas de grande efeito. Suas flores se abrem com a luz do dia e se fecham ao entardecer, oferecendo um espetáculo dinâmico que acompanha o ritmo natural da paisagem. Essa característica reforça sua ligação com o ambiente, tornando-a uma flor que dialoga com a natureza e encanta quem observa sua transformação diária. Foto: Laitche - wikimedia commons