Mirra: a resina milenar que atravessa história, medicina e rituais sagrados

Na Ásia, na Antiguidade, a mirra foi uma das substâncias mais valorizadas no comércio, ao lado do incenso e de diversas especiarias raras. Seu alto valor estava ligado tanto ao uso religioso quanto às aplicações medicinais e aromáticas. Por isso, integrou importantes rotas comerciais, circulando entre diferentes povos e regiões. Foto: GeoTrinity wikimedia commons