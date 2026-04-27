Galeria
Sofá japonês feito com técnica milenar artesanal garante conforto e versatilidade para casas pequenas
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A flexibilidade do futon japonês atende especialmente residências com espaços reduzidos, onde cada elemento precisa cumprir mais de uma função. A montagem simples também contribui para sua popularidade entre consumidores que buscam soluções práticas para o cotidiano. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
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A base da peça utiliza madeira maciça, muitas vezes em pinus com acabamento mel, o que assegura alta resistência e suporta cargas de até 350 kg. No interior, o futon conta com uma combinação de algodão natural, espuma de densidade D28 e fibra siliconada para promover o alinhamento postural correto. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
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Essa mistura de materiais também favorece o controle térmico, o que evita o acúmulo de calor e garante frescor durante o repouso. Algumas versões incluem revestimentos impermeáveis, solução prática para preservar o móvel por mais tempo. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
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O cuidado artesanal aparece também em técnicas decorativas tradicionais, como o yosegi zaiku, caracterizado por padrões geométricos formados com diferentes tipos de madeira. Essa técnica surgiu no período Edo e utiliza encaixes precisos sem aplicação de tintas artificiais. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
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O reconhecimento desse trabalho artesanal ocorreu oficialmente em 1984 pela Agência de Assuntos Culturais do Japão, que destacou o valor histórico e artístico da prática. Por essas características, o futon japonês representa uma escolha entre herança cultural e necessidades atuais de aproveitamento inteligente dos espaços. Foto: Reproduc?a?o/YouTube