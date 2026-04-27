Sofá japonês feito com técnica milenar artesanal garante conforto e versatilidade para casas pequenas

O reconhecimento desse trabalho artesanal ocorreu oficialmente em 1984 pela Agência de Assuntos Culturais do Japão, que destacou o valor histórico e artístico da prática. Por essas características, o futon japonês representa uma escolha entre herança cultural e necessidades atuais de aproveitamento inteligente dos espaços. Foto: Reproduc?a?o/YouTube