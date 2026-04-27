Animais
Poecilia formosa: espécie rara de peixe capaz de ‘se clonar’ sem precisar de machos intriga cientistas
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No caso dessa espécie que habita águas doces entre o sul dos Estados Unidos e o México, todos os indivíduos são fêmeas e a continuidade da linhagem ocorre por meio de um processo que há décadas desperta o interesse de pesquisadores. Foto: Divulgação/Universita?t Wu?rzburg
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Estudos recentes voltaram a investigar como esse peixe conseguiu persistir por tanto tempo sem depender da recombinação genética típica entre machos e fêmeas. Eles utilizam a chamada ginogênese para se perpetuar. Foto: Reprodução @juanmiguelartigasazas
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Nesse sistema, a fêmea precisa do esperma de machos de outras espécies aparentadas para iniciar o desenvolvimento dos ovos; no entanto, o DNA masculino raramente é aproveitado. Assim, os descendentes nascem praticamente idênticos à mãe, como cópias genéticas. Foto: iNaturalist/Alberto Alcalá
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Em geral, esse tipo de reprodução é considerada vantajosa exatamente por ampliar a variedade genética e aumentar as chances de sobrevivência a longo prazo — o fato de essa espécie existir há milhares de anos sugere que a evolução pode seguir trajetórias mais diversas do que se imaginava. Foto: Wikimedia Commons/Finn Wigström/Facebook
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Os cientistas acreditam que a origem dessa linhagem esteja relacionada ao cruzamento antigo entre duas espécies próximas de molinésia, o que teria dado origem a um híbrido. Desde então, essa população composta apenas por fêmeas continua se mantendo ao longo das gerações por meio desse mecanismo singular. Foto: Flickr - kjellnilsson1