Confira os rios mais importantes e famosos da Europa

Nas Olimpíadas deste ano em Paris , o Sena foi local de algumas provas e alvo de queixas por causa da poluição. A competição de triatlo, por exemplo, chegou a ser adiada por causa da má qualidade da água. A informação foi de que a chuva levou esgoto para o rio. Quando o tempo firmou, os atletas puderam entrar nas águas para participar das provas. Foto: Reprodução TV Globo