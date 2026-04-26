Os alimentos que fortalecem os músculos de forma saudável

Originário da China, o tofu é um dos derivados da soja, e o pilar para o Mapo Doufu, prato picante, com molho avermelhado, cuja base é pasta de amêndoa e feijão preto fermentados. Pode ser servido com carne de porco ou bovina, mas também existem variações vegetarianas. Foto: Youtube/Receitas do Kazu