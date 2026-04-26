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Previna-se e elimine os cupins de casa; praga caseira tem vários tipos

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Redação Flipar
  • Cupins são insetos sociais da ordem Isoptera, pertencentes ao gênero Reticulitermes e outros. Originam-se de áreas tropicais e subtropicais.
    Cupins são insetos sociais da ordem Isoptera, pertencentes ao gênero Reticulitermes e outros. Originam-se de áreas tropicais e subtropicais. Foto: Flickr Romilson Lopes
  • Os cupins têm corpos moles e antenas retas. Eles vivem em colônias subterrâneas ou dentro da madeira e possuem asas apenas na fase reprodutiva.
    Os cupins têm corpos moles e antenas retas. Eles vivem em colônias subterrâneas ou dentro da madeira e possuem asas apenas na fase reprodutiva. Foto: Divulgação
  • A reprodução dos cupins ocorre durante o período de revoada (normalmente na primavera). A rainha pode gerar milhares de ovos por dia, perpetuando a colônia por anos.
    A reprodução dos cupins ocorre durante o período de revoada (normalmente na primavera). A rainha pode gerar milhares de ovos por dia, perpetuando a colônia por anos. Foto: Divulgação
  • Eles consomem celulose, presente em madeira e papel, comprometendo estruturas. Além disso, vivem em colônias grandes e trabalham continuamente, o que acelera os danos.
    Eles consomem celulose, presente em madeira e papel, comprometendo estruturas. Além disso, vivem em colônias grandes e trabalham continuamente, o que acelera os danos. Foto: Divulgação
  • Cupins preferem madeiras macias como pinus, eucalipto e compensados, ricas em celulose e com baixa resistência natural.
    Cupins preferem madeiras macias como pinus, eucalipto e compensados, ricas em celulose e com baixa resistência natural. Foto: Divulgação
  • Lugares úmidos, escuros e com madeira exposta, como porões, telhados e móveis, são ideais para cupins. Por isso, são os mais infestados.
    Lugares úmidos, escuros e com madeira exposta, como porões, telhados e móveis, são ideais para cupins. Por isso, são os mais infestados. Foto: Flickr Sheila in Moon
  • Cupins (insetos) - Flickr Bill Laine
    Cupins (insetos) - Flickr Bill Laine Foto: Flickr Bill Laine
  • Para evitar os cupins, use madeiras tratadas, mantenha ambientes secos e aplique barreiras químicas ou físicas nos imóveis.
    Para evitar os cupins, use madeiras tratadas, mantenha ambientes secos e aplique barreiras químicas ou físicas nos imóveis. Foto: Divulgação
  • Formigas aladas, besouros da madeira e carunchos são frequentemente confundidos com cupins. Veja as diferenças entre eles.
    Formigas aladas, besouros da madeira e carunchos são frequentemente confundidos com cupins. Veja as diferenças entre eles. Foto: divulgação
  • Formigas têm antenas dobradas em “L”; cupins têm antenas retas. Formigas têm cintura fina e estreita; cupins têm cintura larga e uniforme .As asas das formigas são desiguais (as dianteiras maiores); as dos cupins são iguais.
    Formigas têm antenas dobradas em “L”; cupins têm antenas retas. Formigas têm cintura fina e estreita; cupins têm cintura larga e uniforme .As asas das formigas são desiguais (as dianteiras maiores); as dos cupins são iguais. Foto: Flickr Mike Gordon e Divulgação
  • Besouros têm corpos cilíndricos e duros; cupins têm corpos macios e alongados. Besouros perfuram madeira para depositar ovos; cupins consomem a madeira. Besouros deixam furos pequenos e pó fino (serragem); cupins deixam galerias internas e resíduos parecidos com pó de café.
    Besouros têm corpos cilíndricos e duros; cupins têm corpos macios e alongados. Besouros perfuram madeira para depositar ovos; cupins consomem a madeira. Besouros deixam furos pequenos e pó fino (serragem); cupins deixam galerias internas e resíduos parecidos com pó de café. Foto: Flickr Graham Montgomery e Divulgação
  • Carunchos atacam grãos e alimentos armazenados; cupins atacam madeira. Carunchos medem 2 a 5 mm; cupins são maiores.Carunchos danificam alimentos e embalagens; cupins causam danos estruturais em madeira.
    Carunchos atacam grãos e alimentos armazenados; cupins atacam madeira. Carunchos medem 2 a 5 mm; cupins são maiores.Carunchos danificam alimentos e embalagens; cupins causam danos estruturais em madeira. Foto: Divulgação
  • Existem várias formas de combater os cupins. A mais comum é com Inseticidas contra cupins - específicos para penetrar na madeira e alcançar colônias ocultas. Eles têm ação residual prolongada e podem ser líquidos, em pó ou iscas tóxicas.
    Existem várias formas de combater os cupins. A mais comum é com Inseticidas contra cupins - específicos para penetrar na madeira e alcançar colônias ocultas. Eles têm ação residual prolongada e podem ser líquidos, em pó ou iscas tóxicas. Foto: - Flickr Mourier Nayer
  • Outra forma é usando iscas com alimento misturado com substâncias tóxicas. As operárias levam o veneno de volta à colônia, contaminando outros cupins, incluindo a rainha.
    Outra forma é usando iscas com alimento misturado com substâncias tóxicas. As operárias levam o veneno de volta à colônia, contaminando outros cupins, incluindo a rainha. Foto: Divulgação
  • O processo é lento, permitindo que a toxina se espalhe por toda a colônia antes de matar os cupins, garantindo uma eliminação eficaz. As iscas são instaladas em locais estratégicos, como ao redor da estrutura infestada ou em áreas propensas a ataques.
    O processo é lento, permitindo que a toxina se espalhe por toda a colônia antes de matar os cupins, garantindo uma eliminação eficaz. As iscas são instaladas em locais estratégicos, como ao redor da estrutura infestada ou em áreas propensas a ataques. Foto: Divulgação
  • Uma boa ventilação ajuda a evitar cupins ao manter os ambientes secos, pois eles precisam de umidade para sobreviver e construir suas colônias.
    Uma boa ventilação ajuda a evitar cupins ao manter os ambientes secos, pois eles precisam de umidade para sobreviver e construir suas colônias. Foto: Imagem de Pexels por Pixabay
  • A limpeza das calhas também impede o acúmulo de água e infiltrações que podem umedecer a madeira e atrair cupins subterrâneos para a estrutura.
    A limpeza das calhas também impede o acúmulo de água e infiltrações que podem umedecer a madeira e atrair cupins subterrâneos para a estrutura. Foto: - Flickr U.S. Fish and Wildlife Service Northeast Region
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