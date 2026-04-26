Melhores frutas do mundo e por que são tão especiais

Além disso, seu sabor é melhor descrito como levemente adocicado e semelhante ao do bordo, sendo um ingrediente ideal para sobremesas assadas e sorvetes. De forma original, a lúcuma era chamada de ouro dos Incas e era vista como um símbolo de fertilidade. Atualmente, por outro lado, pode ser encontrado na maioria dos mercados regionais de janeiro a abril. Foto: Akramm/Wikipedia