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Os animais mais lentos do planeta

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Redação Flipar
  • A tartaruga demonstrou habilidade para deslizar no brinquedo pela casa . E o post alcançou mais de 50 milhões de visualizações.
    A tartaruga demonstrou habilidade para deslizar no brinquedo pela casa . E o post alcançou mais de 50 milhões de visualizações. "Agora sei por que tartaruga é um bicho tão lento", brincou um internauta, insinuando que, na verdade, o animal é perfeito para o skate. Foto: Reprodução rede social
  • As tartarugas são referências quando se trata de lentidão no mundo animal porque andam a 0,040 km/h. Como o casco a protege de predadores, a espécie não necessita correr.
    As tartarugas são referências quando se trata de lentidão no mundo animal porque andam a 0,040 km/h. Como o casco a protege de predadores, a espécie não necessita correr. Foto:
  • A tartaruga pode viver até 150 anos. A espécie é onívora, ou seja, se alimenta tanto de plantas como de animais. Veja os animais que, além da tartaruga, são considerados os mais lentos do mundo.
    A tartaruga pode viver até 150 anos. A espécie é onívora, ou seja, se alimenta tanto de plantas como de animais. Veja os animais que, além da tartaruga, são considerados os mais lentos do mundo. Foto: Fernando Frazao/Agencia Brasil
  • Bicho-preguiça- Esse mamífero tem 6 espécies conhecidas no mundo, com uma velocidade média de 0,20 km/h.
    Bicho-preguiça- Esse mamífero tem 6 espécies conhecidas no mundo, com uma velocidade média de 0,20 km/h. Foto: Nelson R de Lima wikimedia commons
  • Tem hábitos alimentares restritos e dorme cerca de 14 horas por dia. Considerado extremamente dócil, infelizmente, está ameaçado de extinção.
    Tem hábitos alimentares restritos e dorme cerca de 14 horas por dia. Considerado extremamente dócil, infelizmente, está ameaçado de extinção. Foto: Wilkimages por pixabay
  • Peixe-boi- Conhecido como
    Peixe-boi- Conhecido como "vaca marinha", esse mamífero aquático tem 4 espécies no mundo. Atinge velocidade máxima de 5 km/h. Foto: Flickr Edward Blackshaw
  • O peixe-boi é um animal solitário, mede até 4 metros, pode pesar 800 quilos, e, de acordo com os biólogos, corre risco de extinção.
    O peixe-boi é um animal solitário, mede até 4 metros, pode pesar 800 quilos, e, de acordo com os biólogos, corre risco de extinção. Foto: Motokoka/Wikimedia Commons
  • Cavalo-marinho- Esses peixes são lentos devido à sua estrutura corporal complexa, nadando verticalmente. Atinge apenas 0,09 km/h. Pode medir até 30 cm e pesar até 100 gramas
    Cavalo-marinho- Esses peixes são lentos devido à sua estrutura corporal complexa, nadando verticalmente. Atinge apenas 0,09 km/h. Pode medir até 30 cm e pesar até 100 gramas Foto: Youtube/CLICK PLANETA TERRA
  • Na gestação são os machos que carregam os filhotes. Há mais de 50 espécies que compartilham essa característica única. São animais carnívoros que se alimentam com alguns crustáceos e moluscos.
    Na gestação são os machos que carregam os filhotes. Há mais de 50 espécies que compartilham essa característica única. São animais carnívoros que se alimentam com alguns crustáceos e moluscos. Foto: Youtube/ CLICK PLANETA TERRA
  • Estrela-do-mar- O equinodermo é um dos animais marinhos mais lentos, atingindo 0,09 km/h. Possui 5 braços, é carnívora, mas também se alimenta de algumas algas e matérias orgânicas.
    Estrela-do-mar- O equinodermo é um dos animais marinhos mais lentos, atingindo 0,09 km/h. Possui 5 braços, é carnívora, mas também se alimenta de algumas algas e matérias orgânicas. Foto: wikimedia commons Igor Alexandre Souza
  • Com mais de 2.000 tipos, elas se deixam levar pelas correntes oceânicas, não sendo feitas para percorrer longas distâncias.
    Com mais de 2.000 tipos, elas se deixam levar pelas correntes oceânicas, não sendo feitas para percorrer longas distâncias. Foto: Mondfeuer/Pixabay
  • Caracol de jardim- Este molusco terrestre é extremamente lento, movendo-se a 0,050 km/h. Existem mais de 20.000 espécies descritas dele, e uma curiosidade é que não possui audição. Pode ser criado em cativeiro.
    Caracol de jardim- Este molusco terrestre é extremamente lento, movendo-se a 0,050 km/h. Existem mais de 20.000 espécies descritas dele, e uma curiosidade é que não possui audição. Pode ser criado em cativeiro. Foto: adina voicu pixabay
  • Os caracóis são herbívoros que gostam de hibernar, preferindo a sombra em zonas úmidas mediterrâneas. Hermafroditas incompletos, precisam de um parceiro para a cópula.
    Os caracóis são herbívoros que gostam de hibernar, preferindo a sombra em zonas úmidas mediterrâneas. Hermafroditas incompletos, precisam de um parceiro para a cópula. Foto: claude alleva pixabay
  • Lóris ou macaco lento- O único primata peçonhento, é
    Lóris ou macaco lento- O único primata peçonhento, é "veloz" entre os animais lentos, alcançando até 2 km/h. O que ele tem de fofo na aparência, tem de perigoso. Esconde em sua saliva e nas patas um veneno perigoso. Foto: Aprisonan - wikimedia commons
  • É encontrado no Subcontinente indiano, Sudeste asiático, China e no Arquipélago Malaio. Pequeno e leve, enfrenta grave perigo de extinção devido à destruição do habitat.
    É encontrado no Subcontinente indiano, Sudeste asiático, China e no Arquipélago Malaio. Pequeno e leve, enfrenta grave perigo de extinção devido à destruição do habitat. Foto: Kalyan Varma wikimedia commons
  • Galinhola americana- Habitante dos bosques da América do Norte, é a ave mais lenta do mundo, voando entre 5 km/h e 8 km/h. Prefere estar no solo e migra de noite.
    Galinhola americana- Habitante dos bosques da América do Norte, é a ave mais lenta do mundo, voando entre 5 km/h e 8 km/h. Prefere estar no solo e migra de noite. Foto: guizmo_68 wikimedia commons
  • Gosta de áreas arborizadas, tem um bico extremamente longo e usa pra buscar minhocas (que são o principal alimento da espécie)
    Gosta de áreas arborizadas, tem um bico extremamente longo e usa pra buscar minhocas (que são o principal alimento da espécie) Foto: Spangineer ( wikimedia commons
  • Corais- Apesar de não parecerem animais, esses cnidários formam 25 % da diversidade marinha. Parecem imóveis, mas fazem lentamente sua migração.
    Corais- Apesar de não parecerem animais, esses cnidários formam 25 % da diversidade marinha. Parecem imóveis, mas fazem lentamente sua migração. Foto: Amgauna - Wikimédia Commons
  • Podem construir colônias e formar recifes. Possuem uma beleza única, que os destaca como elementos decorativos no mar.
    Podem construir colônias e formar recifes. Possuem uma beleza única, que os destaca como elementos decorativos no mar. Foto: Imagem de Lisa por Pixabay
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