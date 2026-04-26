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Os animais mais lentos do planeta
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A tartaruga demonstrou habilidade para deslizar no brinquedo pela casa . E o post alcançou mais de 50 milhões de visualizações. "Agora sei por que tartaruga é um bicho tão lento", brincou um internauta, insinuando que, na verdade, o animal é perfeito para o skate. Foto: Reprodução rede social
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As tartarugas são referências quando se trata de lentidão no mundo animal porque andam a 0,040 km/h. Como o casco a protege de predadores, a espécie não necessita correr. Foto:
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A tartaruga pode viver até 150 anos. A espécie é onívora, ou seja, se alimenta tanto de plantas como de animais. Veja os animais que, além da tartaruga, são considerados os mais lentos do mundo. Foto: Fernando Frazao/Agencia Brasil
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Bicho-preguiça- Esse mamífero tem 6 espécies conhecidas no mundo, com uma velocidade média de 0,20 km/h. Foto: Nelson R de Lima wikimedia commons
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Tem hábitos alimentares restritos e dorme cerca de 14 horas por dia. Considerado extremamente dócil, infelizmente, está ameaçado de extinção. Foto: Wilkimages por pixabay
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Peixe-boi- Conhecido como "vaca marinha", esse mamífero aquático tem 4 espécies no mundo. Atinge velocidade máxima de 5 km/h. Foto: Flickr Edward Blackshaw
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O peixe-boi é um animal solitário, mede até 4 metros, pode pesar 800 quilos, e, de acordo com os biólogos, corre risco de extinção. Foto: Motokoka/Wikimedia Commons
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Cavalo-marinho- Esses peixes são lentos devido à sua estrutura corporal complexa, nadando verticalmente. Atinge apenas 0,09 km/h. Pode medir até 30 cm e pesar até 100 gramas Foto: Youtube/CLICK PLANETA TERRA
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Na gestação são os machos que carregam os filhotes. Há mais de 50 espécies que compartilham essa característica única. São animais carnívoros que se alimentam com alguns crustáceos e moluscos. Foto: Youtube/ CLICK PLANETA TERRA
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Estrela-do-mar- O equinodermo é um dos animais marinhos mais lentos, atingindo 0,09 km/h. Possui 5 braços, é carnívora, mas também se alimenta de algumas algas e matérias orgânicas. Foto: wikimedia commons Igor Alexandre Souza
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Com mais de 2.000 tipos, elas se deixam levar pelas correntes oceânicas, não sendo feitas para percorrer longas distâncias. Foto: Mondfeuer/Pixabay
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Caracol de jardim- Este molusco terrestre é extremamente lento, movendo-se a 0,050 km/h. Existem mais de 20.000 espécies descritas dele, e uma curiosidade é que não possui audição. Pode ser criado em cativeiro. Foto: adina voicu pixabay
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Os caracóis são herbívoros que gostam de hibernar, preferindo a sombra em zonas úmidas mediterrâneas. Hermafroditas incompletos, precisam de um parceiro para a cópula. Foto: claude alleva pixabay
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Lóris ou macaco lento- O único primata peçonhento, é "veloz" entre os animais lentos, alcançando até 2 km/h. O que ele tem de fofo na aparência, tem de perigoso. Esconde em sua saliva e nas patas um veneno perigoso. Foto: Aprisonan - wikimedia commons
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É encontrado no Subcontinente indiano, Sudeste asiático, China e no Arquipélago Malaio. Pequeno e leve, enfrenta grave perigo de extinção devido à destruição do habitat. Foto: Kalyan Varma wikimedia commons
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Galinhola americana- Habitante dos bosques da América do Norte, é a ave mais lenta do mundo, voando entre 5 km/h e 8 km/h. Prefere estar no solo e migra de noite. Foto: guizmo_68 wikimedia commons
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Gosta de áreas arborizadas, tem um bico extremamente longo e usa pra buscar minhocas (que são o principal alimento da espécie) Foto: Spangineer ( wikimedia commons
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Corais- Apesar de não parecerem animais, esses cnidários formam 25 % da diversidade marinha. Parecem imóveis, mas fazem lentamente sua migração. Foto: Amgauna - Wikimédia Commons
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Podem construir colônias e formar recifes. Possuem uma beleza única, que os destaca como elementos decorativos no mar. Foto: Imagem de Lisa por Pixabay
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