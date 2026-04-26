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Maior praia do planeta fica no Brasil; conheça outras praias longas mundo afora

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Redação Flipar
  • A Praia do Cassino, localizada em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, é a maior praia do planeta. Tem 235 km de extensão.
    A Praia do Cassino, localizada em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, é a maior praia do planeta. Tem 235 km de extensão. Foto: Reprodução de vídeo Youtube Luis Silva
  • Ela fica no extremo Sul do país, com uma faixa de areia que vai dos Molhes da Barra do Cassino até a Barra do Chuí, na fronteira com o Uruguai. É considerada o balneário marítimo mais antigo do Brasil, desde 1890. Veja agora as outras do ranking.
    Ela fica no extremo Sul do país, com uma faixa de areia que vai dos Molhes da Barra do Cassino até a Barra do Chuí, na fronteira com o Uruguai. É considerada o balneário marítimo mais antigo do Brasil, desde 1890. Veja agora as outras do ranking. Foto: Mauren da Silva Rodrigues - wikimedia commons
  • 2ª Ninety Mile - Austrália - 151km - Localizada na costa sudeste de Victoria, a cerca de 260km de Melbourne, a 90 Mile é considerada uma das maiores praias panorâmicas, mais naturais e intocadas do mundo
    2ª Ninety Mile - Austrália - 151km - Localizada na costa sudeste de Victoria, a cerca de 260km de Melbourne, a 90 Mile é considerada uma das maiores praias panorâmicas, mais naturais e intocadas do mundo Foto: Canal YouTube Sid Travlog
  • Muitos praticantes de mergulho gostam da região, onde também há uma parque nacional, que zela pela preservação da flora nas áreas de mata e da vasta fauna marinha.
    Muitos praticantes de mergulho gostam da região, onde também há uma parque nacional, que zela pela preservação da flora nas áreas de mata e da vasta fauna marinha. Foto: Canal YouTube Sid Travlog
  • 3ª Cox's Bazar - Bangladesh - Índia - 120km - A praia Cox's Bazar, em Bangladesh, conta com um porto de pesca e ultrapassa os limites da cidade de mesmo nome.
    3ª Cox's Bazar - Bangladesh - Índia - 120km - A praia Cox's Bazar, em Bangladesh, conta com um porto de pesca e ultrapassa os limites da cidade de mesmo nome. Foto: Leemon2010 wikimedia commons
  • Além de ser um destino popular entre os turistas locais, ela também desperta o interesse do público estrangeiro na alta temporada.
    Além de ser um destino popular entre os turistas locais, ela também desperta o interesse do público estrangeiro na alta temporada. Foto: Mehediabedin wikimedia commons
  • 4ª Fraser Island - Queensland - Austrália - 120km - Fica na ilha Fraser - a maior ilha de areia do mundo - e é um dos destinos turísticos mais famosos da costa leste da Austrália, sendo muito procurado para campismo e ecoturismo.
    4ª Fraser Island - Queensland - Austrália - 120km - Fica na ilha Fraser - a maior ilha de areia do mundo - e é um dos destinos turísticos mais famosos da costa leste da Austrália, sendo muito procurado para campismo e ecoturismo. Foto: Havardtl wikimedia commons
  • Na praia Fraser Islandhá existem várias dunas. A área também atrai visitantes pela curiosidade em relação aos naufrágios ocorridos na região. Além disso, eles têm interesse em conhecer as florestas da área.
    Na praia Fraser Islandhá existem várias dunas. A área também atrai visitantes pela curiosidade em relação aos naufrágios ocorridos na região. Além disso, eles têm interesse em conhecer as florestas da área. Foto: Garry Burns wikimedia commons
  • 5ª Padre Island Beach - Texas - Estados Unidos - 110km - A Island Beach está localizada na costa de Padre Island, que é a maior das ilhas de barreiras do Texas e a mais longa dos Estados Unidos.
    5ª Padre Island Beach - Texas - Estados Unidos - 110km - A Island Beach está localizada na costa de Padre Island, que é a maior das ilhas de barreiras do Texas e a mais longa dos Estados Unidos. Foto: William L Farr wikimedia commons
  • A praia Island Beach se destaca por sua areia branca e por ser o berço de diversas espécies de tartarugas marinhas. Por isso, tanto a beleza da paisagem como o interesse pela fauna atraem os turistas.
    A praia Island Beach se destaca por sua areia branca e por ser o berço de diversas espécies de tartarugas marinhas. Por isso, tanto a beleza da paisagem como o interesse pela fauna atraem os turistas. Foto: Reprodução de vídeo Pedra South Island Youtube
  • 6ª Grand Strand - Carolina do Sul - Estados Unidos - 100km - Grand Strand é um longo trecho de praias que se estendem de Little River até Georgetown.
    6ª Grand Strand - Carolina do Sul - Estados Unidos - 100km - Grand Strand é um longo trecho de praias que se estendem de Little River até Georgetown. Foto: Melikamp - wikimedia commons
  • O local atrai mais de 10 milhões de turistas todo ano e conta com diversas opções para lazer. Existe uma série de ofertas de hospedagem para os visitantes. E o local também é indicado para a prática do surf e do golfe.
    O local atrai mais de 10 milhões de turistas todo ano e conta com diversas opções para lazer. Existe uma série de ofertas de hospedagem para os visitantes. E o local também é indicado para a prática do surf e do golfe. Foto: Loadmaster (David R. Tribble) wikimedia commons
  • 7ª Novillero - Nayarit - México - 90km - É a maior praia do México e o destino de muitos surfistas. Além disso, chama a atenção por ser baixa, com a possibilidade de caminhar até 100 metros mar adentro.
    7ª Novillero - Nayarit - México - 90km - É a maior praia do México e o destino de muitos surfistas. Além disso, chama a atenção por ser baixa, com a possibilidade de caminhar até 100 metros mar adentro. Foto: Christian Frausto Bernal FlickR
  • A praia mexicana Novillero também se caracteriza por ter areia muito fina e águas tranquilas o ano todo. Indicada para famílias que preferem lugares calmos, sem risco com correntezas.
    A praia mexicana Novillero também se caracteriza por ter areia muito fina e águas tranquilas o ano todo. Indicada para famílias que preferem lugares calmos, sem risco com correntezas. Foto: Reprodução Facebook
  • 8ª Ibeno Beach - Nigéria - 90km - A praia Ibeno tem a maior faixa de areia da África Ocidental.
    8ª Ibeno Beach - Nigéria - 90km - A praia Ibeno tem a maior faixa de areia da África Ocidental. Foto: Reprodução de vídeo Youtube Ou Travel and Tour
  • Além da sua característica areia fina e branca natural, Ibeno conta com belos recifes de corais e oferece um ambiente propício para esportes aquáticos.
    Além da sua característica areia fina e branca natural, Ibeno conta com belos recifes de corais e oferece um ambiente propício para esportes aquáticos. Foto: Reprodução de vídeo Youtube Ou Travel and Tour
  • 9ª Ninety Mile - North Island - Nova Zelândia - 88km - Localizada na Ilha Norte, na Nova Zelândia, a praia conta com dunas de areia que são famosas entre os praticantes de bodyboarding.
    9ª Ninety Mile - North Island - Nova Zelândia - 88km - Localizada na Ilha Norte, na Nova Zelândia, a praia conta com dunas de areia que são famosas entre os praticantes de bodyboarding. Foto: Reprodução de vídeo YouTube The Style Young
  • Além disso, pessoas com carros que têm tração nas quatro rodas também costumam visitar a Ninety Mile. É comum ver os veículos passando pela areia.
    Além disso, pessoas com carros que têm tração nas quatro rodas também costumam visitar a Ninety Mile. É comum ver os veículos passando pela areia. Foto: Reprodução de vídeo YouTube The Style Young
  • 10ª Sunshine Coast - Austrália - 65km - A Sunshine Coast conta com praias de areia branca e uma área com mata que é destino de quem gosta de trilhas e tem vontade de ver de perto animais nativos.
    10ª Sunshine Coast - Austrália - 65km - A Sunshine Coast conta com praias de areia branca e uma área com mata que é destino de quem gosta de trilhas e tem vontade de ver de perto animais nativos. Foto: Vanderven wikimedia commons
  • Ali vivem coalas, cangurus e lagartos, entre outras espécies . Procurada também por quem gosta de mergulho, pois há trechos indicados para essa prática. E com a vantagem de que é possível ver golfinhos na região.
    Ali vivem coalas, cangurus e lagartos, entre outras espécies . Procurada também por quem gosta de mergulho, pois há trechos indicados para essa prática. E com a vantagem de que é possível ver golfinhos na região. Foto: CrazyBirdLady63 wikimedia commons
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