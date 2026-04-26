Animais
Água salgada, água doce ou terra firme? Saiba distinguir tartarugas, cágados e jabutis
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Apesar dessa semelhança, cada um desses animais vive em ambientes diferentes e apresenta adaptações próprias, o que explica por que muitas pessoas usam esses nomes como se fossem sinônimos, embora não sejam. A separação entre eles ocorre principalmente com base no ambiente onde passam a maior parte do tempo e na estrutura física de seus membros. A tartaruga, por exemplo, normalmente vive em ambientes aquáticos, sobretudo no mar. Foto: Reprodução/TV Globo
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As tartarugas têm um corpo mais hidrodinâmico, patas em forma de nadadeiras ou membros adaptados para a natação e casco mais achatado, o que facilita o deslocamento na água. As marinhas passam a maior parte da vida em oceano aberto e só procuram a praia para desovar. Já as de água doce, habitam rios, lagos, lagoas e brejos. A dieta varia conforme a espécie, mas costuma incluir peixes pequenos, crustáceos, moluscos, insetos, algas e restos orgânicos. Foto: Wikimedia Commons/Mstelfox
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Ao contrário dos outros dois, as tartarugas marinhas perdem a capacidade de retrair totalmente a cabeça para dentro da proteção óssea. Elas buscam a areia das praias apenas no período reprodutivo, momento em que as fêmeas depositam seus ovos com extrema paciência. Temperaturas mais altas costumam produzir fêmeas, enquanto climas mais amenos favorecem o nascimento de machos. Foto: Pexels/Viska Viis
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O cágado, por sua vez, vive em água doce e entra na água com muita frequência, mas também sobe em margens, troncos e pedras para descansar e aquecer o corpo ao sol. Seu casco costuma ser menos alto que o do jabuti e mais compatível com o deslocamento aquático. Foto: João Manuel Lemos Lima/Wikimédia Commons
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Seu casco costuma ser menos alto que o do jabuti e mais compatível com o deslocamento aquático. As patas apresentam membranas entre os dedos, o que melhora a natação, embora não alcancem a mesma eficiência das nadadeiras das tartarugas marinhas. Foto: Reprodução do Youtube Canal Julia Maciel
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Os cágados aparecem com bastante frequência em rios e represas da América do Sul, inclusive no Brasil, e muitas espécies têm comportamento oportunista, com dieta variada que inclui animais pequenos e vegetação. Foto: Rocheli Tugera/Pixabay
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O jabuti vive em terra firme e quase não depende da água para se locomover. Suas patas são grossas, fortes e parecidas com colunas, o que favorece a marcha em solo seco e irregular. O casco costuma ser mais alto e arredondado, uma adaptação útil para a vida terrestre. Foto: Ltshears (Trisha M Shears)/WWikimédia Commons
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Os jabutis se alimentam principalmente de frutos, folhas, brotos, flores e alguns pequenos animais, conforme a disponibilidade de alimento. Além disso, é um animal de hábitos mais lentos e discretos, comum em áreas de mata, cerrados e regiões secas da América do Sul. Foto: Reprodução do Youtube Canal Poppylearn
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Esses animais têm grande valor ecológico. As tartarugas marinhas ajudam a manter o equilíbrio dos ecossistemas oceânicos e costeiros; os cágados participam do controle de populações de pequenos organismos aquáticos e também da limpeza natural de ambientes alagados; os jabutis colaboram na dispersão de sementes, pois ingerem frutos e espalham sementes pelas fezes. Foto: Montagem mom imagens Joakim Moebach e Chico Barror Por Pixabay e Flickr Andréia Sarnadinha
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Mesmo com essa importância, muitos quelônios sofrem ameaças graves. A destruição de habitats, a poluição dos rios e mares, o tráfico de animais silvestres, a captura acidental em redes de pesca e o consumo humano reduzem populações inteiras. Foto: Marcus Dietachmair/Unsplash
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Em várias regiões, projetos de conservação tentam proteger áreas de desova, resgatar ninhos, combater o comércio ilegal e orientar comunidades locais. A presença desses animais em ambientes naturais costuma indicar equilíbrio ecológico, o que reforça a necessidade de proteção. Foto: Nils Huenerfuerst/Unsplash
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Em resumo, as diferenças mais fáceis são a forma das patas: a tartaruga marinha tem membros transformados em nadadeiras; o cágado tem patas com dedos e membranas; o jabuti tem patas robustas, sem adaptação para nadar. O formato do casco e os ambientes também ajudam na identificação. Foto: Kanenori por Pixabay; Flickr Paula Luiza e Reprodução do Youtube