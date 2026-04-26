Água salgada, água doce ou terra firme? Saiba distinguir tartarugas, cágados e jabutis

Apesar dessa semelhança, cada um desses animais vive em ambientes diferentes e apresenta adaptações próprias, o que explica por que muitas pessoas usam esses nomes como se fossem sinônimos, embora não sejam. A separação entre eles ocorre principalmente com base no ambiente onde passam a maior parte do tempo e na estrutura física de seus membros. A tartaruga, por exemplo, normalmente vive em ambientes aquáticos, sobretudo no mar. Foto: Reprodução/TV Globo