Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Trajes típicos revelam estilos e identidades culturais pelo mundo

RF
Redação Flipar
  • Kilt - Escócia- Vestimenta tradicional masculina associada à identidade cultural da Escócia, reconhecida pelo uso do tecido padronizado em xadrez. Mais do que uma peça de roupa, tornou-se símbolo histórico, social e cerimonial do país.
    Kilt - Escócia- Vestimenta tradicional masculina associada à identidade cultural da Escócia, reconhecida pelo uso do tecido padronizado em xadrez. Mais do que uma peça de roupa, tornou-se símbolo histórico, social e cerimonial do país. Foto: Imagem de Christopher Chilton por Pixabay
  • Kimono — Japão Traje tradicional japonês, feito geralmente de seda ou algodão. É usado em cerimônias, festivais e ocasiões formais, com cortes e amarrações cheios de significado.
    Kimono — Japão Traje tradicional japonês, feito geralmente de seda ou algodão. É usado em cerimônias, festivais e ocasiões formais, com cortes e amarrações cheios de significado. Foto: Imagem de Jason Goh por Pixabay
  • Sari — Índia Peça feminina composta por um longo tecido drapeado ao redor do corpo. As cores, estampas e tecidos variam conforme a região e o evento.
    Sari — Índia Peça feminina composta por um longo tecido drapeado ao redor do corpo. As cores, estampas e tecidos variam conforme a região e o evento. Foto: Joy prokash roy/Wikimédia Commons
  • Keffiyeh — Arábia Saudita Lenço tradicional masculino, usado na cabeça para proteção contra sol e areia. Tornou-se símbolo cultural e identitário em vários países árabes.
    Keffiyeh — Arábia Saudita Lenço tradicional masculino, usado na cabeça para proteção contra sol e areia. Tornou-se símbolo cultural e identitário em vários países árabes. Foto: Remy Steinegger/Wikimédia Commons
  • Sombrero charro — México Chapéu de abas largas associado aos cavaleiros charros. Além de funcional, virou ícone visual da cultura mexicana no mundo.
    Sombrero charro — México Chapéu de abas largas associado aos cavaleiros charros. Além de funcional, virou ícone visual da cultura mexicana no mundo. Foto: - Reprodução do Flickr Victor Muruet
  • Lederhosen — Alemanha Calça curta de couro típica da região da Baviera. É comum em festas tradicionais, como a Oktoberfest, e em eventos folclóricos.
    Lederhosen — Alemanha Calça curta de couro típica da região da Baviera. É comum em festas tradicionais, como a Oktoberfest, e em eventos folclóricos. Foto: Imagem de -Rita-????????? und ???? mit ? por Pixabay
  • Tam o’ shanter — Escócia Boina tradicional que frequentemente acompanha o kilt. Reflete o vestuário histórico das Terras Altas.
    Tam o’ shanter — Escócia Boina tradicional que frequentemente acompanha o kilt. Reflete o vestuário histórico das Terras Altas. Foto: Divulgação
  • Clogs (tamancos de madeira) — Países Baixos Calçados feitos de madeira, usados originalmente no trabalho rural. Hoje são símbolo cultural e souvenir clássico.
    Clogs (tamancos de madeira) — Países Baixos Calçados feitos de madeira, usados originalmente no trabalho rural. Hoje são símbolo cultural e souvenir clássico. Foto: OXLAEY.com/Wikimédia Commons
  • Poncho andino — Peru Peça ampla de lã, usada para proteção contra o frio nas regiões montanhosas. Também carrega padrões e cores tradicionais.
    Poncho andino — Peru Peça ampla de lã, usada para proteção contra o frio nas regiões montanhosas. Também carrega padrões e cores tradicionais. Foto: Reprodução do instagram @myl_pilchasgauchas
  • Boubou — Senegal Roupa longa e solta, comum em várias partes da África Ocidental. Representa elegância e tradição em ocasiões importantes.
    Boubou — Senegal Roupa longa e solta, comum em várias partes da África Ocidental. Representa elegância e tradição em ocasiões importantes. Foto: Reprodução do Instagram @afriquenoiremagazine
  • Dirndl — Áustria Vestido feminino tradicional, muito associado às regiões alpinas. Assim como o lederhosen, é usado em festas e eventos culturais.
    Dirndl — Áustria Vestido feminino tradicional, muito associado às regiões alpinas. Assim como o lederhosen, é usado em festas e eventos culturais. Foto: Florian Schott/Wikimédia Commons
  • Djellaba — Marrocos Túnica longa com capuz, usada por homens e mulheres. É feita de lã ou algodão e protege tanto do frio noturno quanto do calor durante o dia.
    Djellaba — Marrocos Túnica longa com capuz, usada por homens e mulheres. É feita de lã ou algodão e protege tanto do frio noturno quanto do calor durante o dia. Foto: Amine Charnoubi e Josep Renalias /Wikimédia Commons
  • Kokoshnik — Rússia Adorno de cabeça tradicional feminino, ricamente decorado. Tornou-se um símbolo visual do vestuário folclórico russo e aparece em festas e apresentações culturais.
    Kokoshnik — Rússia Adorno de cabeça tradicional feminino, ricamente decorado. Tornou-se um símbolo visual do vestuário folclórico russo e aparece em festas e apresentações culturais. Foto: Reprodução do Facebook Helene Helenita
  • Fustanella — Grécia Saia masculina plissada, branca, usada em trajes cerimoniais e militares. É um forte emblema histórico ligado à independência grega.
    Fustanella — Grécia Saia masculina plissada, branca, usada em trajes cerimoniais e militares. É um forte emblema histórico ligado à independência grega. Foto: Reprodução do Flickr Eschi46
  • Áo dài — Vietnã Traje tradicional elegante, usado por homens e mulheres. Combina túnica longa ajustada e calça, sendo comum em eventos formais e escolares.
    Áo dài — Vietnã Traje tradicional elegante, usado por homens e mulheres. Combina túnica longa ajustada e calça, sendo comum em eventos formais e escolares. Foto: Reprodução do Flickr Luan.Pham
  • Esses itens funcionam como verdadeiros cartões-de-visita culturais. Eles vão além da roupa e expressam identidade, história e pertencimento.
    Esses itens funcionam como verdadeiros cartões-de-visita culturais. Eles vão além da roupa e expressam identidade, história e pertencimento. Foto: William Murphy/Wikimédia Commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay