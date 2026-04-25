Projeto pede ajuda de moradores e turistas para mapear primata ameaçado no sul da Bahia; entenda

Ela destaca que a ausência de dados atualizados dificulta avaliar com precisão a situação populacional do guigó e reforça a urgência de ampliar os estudos. Atualmente classificado como vulnerável pela IUCN, o primata ainda carece de informações recentes suficientes para confirmar esse status com segurança. Segundo o primatólogo Fábio Motta, “não há dados para afirmar que a espécie está vulnerável ainda" e a última análise, feita em 2008, resulta em um "déficit de dados muito grande”. Foto: Pierossi/iNaturalist/Creative Commons