Al Pacino completa 86 anos e é pai pela quarta vez aos 83 anos

Sua filha mais velha, Julie Marie, nasceu em 1989, do relacionamento com sua ex-namorada, a preparadora de atores Jan Tarrant. Ele também é pai dos gêmeos Anton e Olivia, nascidos em 2001, frutos de seu relacionamento com a atriz Beverly D'Angelo. Inclusive, em março de 2026, em um cinema na cidade de Santa Monica, Al Pacino fez uma rara aparição pública ao lado de seus filhos adultos e posou sorridente com eles no tapete vermelho durante a estreia do filme de terror "I Live Here Now". O evento Foto: Divulgação