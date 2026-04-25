Estilo de Vida
Tequila: a trajetória e as curiosidades que transformaram a bebida mexicana em um ícone mundial
-
A cidade de Tequila, no estado de Jalisco, deu nome à bebida e se tornou o principal polo de produção da região. Foto: YdelaT wikimedia commons
-
A tequila é protegida por denominação de origem, podendo ser produzida legalmente apenas em Jalisco (foto) e em alguns municípios de Guanajuato, Michoacán, Nayarit e Tamaulipas. Foto: Boris Pfaffenzeller - wikimedia commons
-
Existem dois grandes grupos: a tequila “100% agave”, feita somente da planta, e a “mixta”, que combina agave e outros açúcares. Foto: Missvain - wikimedia commons
-
Quanto ao envelhecimento, há tipos específicos: Blanco, Joven, Reposado, Añejo (foto) e Extra Añejo, cada um com sabores e cores particulares. Foto: Divulgação Binendswine
-
-
A tequila Blanco é engarrafada logo após a destilação, sendo transparente, fresca e com sabor puro do agave. Foto: Divulgação Mercado Livre
-
A Reposado descansa em barris de carvalho por pelo menos dois meses, adquirindo notas amadeiradas e cor levemente dourada. Foto: terri_bateman wikimedia commons
-
Já a Añejo passa de um a três anos em barris, tornando-se mais complexa, escura e de sabor marcante. Foto: Tobias Hesse wikimedia commons
-
-
A Extra Añejo, criada oficialmente em 2006, envelhece mais de três anos, sendo a mais sofisticada e apreciada por colecionadores Foto: libreshot free download
-
O preparo começa com o cultivo do agave, que leva de 7 a 10 anos para amadurecer antes de ser colhido pelos jimadores. Foto: Pequeño mar - wikimedia commos
-
O coração da planta, chamado “piña”, é cozido para liberar os açúcares que serão fermentados e posteriormente destilados. Foto: Hispanoamerikano wikimedia commons
-
-
Após a destilação, a tequila pode ser engarrafada ou envelhecida, dependendo do tipo desejado pelo produtor. Foto: Diego Tirira wikimedia commons
-
Internacionalmente, ganhou fama em coquetéis clássicos como a Margarita, o Tequila Sunrise e o Paloma. Foto: - wikimedia commons
-
O reconhecimento mundial consolidou a tequila como uma das bebidas destiladas mais prestigiadas, comparável ao uísque e ao conhaque. Foto: valeria_aksakova/freepik
-
-
Hoje, além de sua importância econômica, a tequila representa orgulho, tradição e a história viva do México para o mundo. Foto: Photomag wiki commons