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Tequila: a trajetória e as curiosidades que transformaram a bebida mexicana em um ícone mundial

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Redação Flipar
  • A cidade de Tequila, no estado de Jalisco, deu nome à bebida e se tornou o principal polo de produção da região.
    A cidade de Tequila, no estado de Jalisco, deu nome à bebida e se tornou o principal polo de produção da região. Foto: YdelaT wikimedia commons
  • A tequila é protegida por denominação de origem, podendo ser produzida legalmente apenas em Jalisco (foto) e em alguns municípios de Guanajuato, Michoacán, Nayarit e Tamaulipas.
    A tequila é protegida por denominação de origem, podendo ser produzida legalmente apenas em Jalisco (foto) e em alguns municípios de Guanajuato, Michoacán, Nayarit e Tamaulipas. Foto: Boris Pfaffenzeller - wikimedia commons
  • Existem dois grandes grupos: a tequila “100% agave”, feita somente da planta, e a “mixta”, que combina agave e outros açúcares.
    Existem dois grandes grupos: a tequila “100% agave”, feita somente da planta, e a “mixta”, que combina agave e outros açúcares. Foto: Missvain - wikimedia commons
  • Quanto ao envelhecimento, há tipos específicos: Blanco, Joven, Reposado, Añejo (foto) e Extra Añejo, cada um com sabores e cores particulares.
    Quanto ao envelhecimento, há tipos específicos: Blanco, Joven, Reposado, Añejo (foto) e Extra Añejo, cada um com sabores e cores particulares. Foto: Divulgação Binendswine
  • A tequila Blanco é engarrafada logo após a destilação, sendo transparente, fresca e com sabor puro do agave.
    A tequila Blanco é engarrafada logo após a destilação, sendo transparente, fresca e com sabor puro do agave. Foto: Divulgação Mercado Livre
  • A Reposado descansa em barris de carvalho por pelo menos dois meses, adquirindo notas amadeiradas e cor levemente dourada.
    A Reposado descansa em barris de carvalho por pelo menos dois meses, adquirindo notas amadeiradas e cor levemente dourada. Foto: terri_bateman wikimedia commons
  • Já a Añejo passa de um a três anos em barris, tornando-se mais complexa, escura e de sabor marcante.
    Já a Añejo passa de um a três anos em barris, tornando-se mais complexa, escura e de sabor marcante. Foto: Tobias Hesse wikimedia commons
  • A Extra Añejo, criada oficialmente em 2006, envelhece mais de três anos, sendo a mais sofisticada e apreciada por colecionadores
    A Extra Añejo, criada oficialmente em 2006, envelhece mais de três anos, sendo a mais sofisticada e apreciada por colecionadores Foto: libreshot free download
  • O preparo começa com o cultivo do agave, que leva de 7 a 10 anos para amadurecer antes de ser colhido pelos jimadores.
    O preparo começa com o cultivo do agave, que leva de 7 a 10 anos para amadurecer antes de ser colhido pelos jimadores. Foto: Pequeño mar - wikimedia commos
  • O coração da planta, chamado “piña”, é cozido para liberar os açúcares que serão fermentados e posteriormente destilados.
    O coração da planta, chamado “piña”, é cozido para liberar os açúcares que serão fermentados e posteriormente destilados. Foto: Hispanoamerikano wikimedia commons
  • Após a destilação, a tequila pode ser engarrafada ou envelhecida, dependendo do tipo desejado pelo produtor.
    Após a destilação, a tequila pode ser engarrafada ou envelhecida, dependendo do tipo desejado pelo produtor. Foto: Diego Tirira wikimedia commons
  • Internacionalmente, ganhou fama em coquetéis clássicos como a Margarita, o Tequila Sunrise e o Paloma.
    Internacionalmente, ganhou fama em coquetéis clássicos como a Margarita, o Tequila Sunrise e o Paloma. Foto: - wikimedia commons
  • O reconhecimento mundial consolidou a tequila como uma das bebidas destiladas mais prestigiadas, comparável ao uísque e ao conhaque.
    O reconhecimento mundial consolidou a tequila como uma das bebidas destiladas mais prestigiadas, comparável ao uísque e ao conhaque. Foto: valeria_aksakova/freepik
  • Hoje, além de sua importância econômica, a tequila representa orgulho, tradição e a história viva do México para o mundo.
    Hoje, além de sua importância econômica, a tequila representa orgulho, tradição e a história viva do México para o mundo. Foto: Photomag wiki commons
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