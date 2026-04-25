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Vila dos Smurfs encanta turistas com suas casas azuis na Espanha

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Redação Flipar
  • O que parecia uma ação temporária transformou-se em identidade permanente, e hoje a “Vila Azul” é um fenômeno turístico mundial que atrai visitantes curiosos e apaixonados por cenários lúdicos.
    O que parecia uma ação temporária transformou-se em identidade permanente, e hoje a “Vila Azul” é um fenômeno turístico mundial que atrai visitantes curiosos e apaixonados por cenários lúdicos. Foto: reprodução/ tripadvisor
  • A iniciativa partiu da Sony Pictures, que escolheu Júzcar como palco para o lançamento global do filme. Todas as casas, incluindo a igreja e a prefeitura, receberam a cor azul vibrante, criando um contraste marcante com as cidades vizinhas.
    A iniciativa partiu da Sony Pictures, que escolheu Júzcar como palco para o lançamento global do filme. Todas as casas, incluindo a igreja e a prefeitura, receberam a cor azul vibrante, criando um contraste marcante com as cidades vizinhas. Foto: reprodução/ tripadvisor
  • A promessa inicial era simples: após o evento, tudo seria retingido de branco, devolvendo à vila sua aparência tradicional. No entanto, o impacto turístico foi tão grande que os moradores reconsideraram.
    A promessa inicial era simples: após o evento, tudo seria retingido de branco, devolvendo à vila sua aparência tradicional. No entanto, o impacto turístico foi tão grande que os moradores reconsideraram. Foto: reprodução/ tripadvisor
  • Com a chegada de milhares de visitantes, a economia local explodiu. Restaurantes, pousadas e lojas de artesanato prosperaram, mudando a vida da comunidade.
    Com a chegada de milhares de visitantes, a economia local explodiu. Restaurantes, pousadas e lojas de artesanato prosperaram, mudando a vida da comunidade. Foto: reprodução/ tripadvisor
  • Diante desse sucesso inesperado, os moradores participaram de um referendo e decidiram manter a cor azul, rompendo com séculos de tradição dos “pueblos blancos”.
    Diante desse sucesso inesperado, os moradores participaram de um referendo e decidiram manter a cor azul, rompendo com séculos de tradição dos “pueblos blancos”. Foto: reprodução/ tripadvisor
  • Júzcar, desse modo, transformou uma ação de marketing em identidade cultural, tornando-se conhecida mundialmente como a “Vila dos Smurfs”.
    Júzcar, desse modo, transformou uma ação de marketing em identidade cultural, tornando-se conhecida mundialmente como a “Vila dos Smurfs”. Foto: reprodução/ tripadvisor
  • Passear por Júzcar é como entrar em um conto de fadas. As ruas estreitas e sinuosas estão repletas de murais coloridos e referências aos personagens.
    Passear por Júzcar é como entrar em um conto de fadas. As ruas estreitas e sinuosas estão repletas de murais coloridos e referências aos personagens. Foto: reprodução/ tripadvisor
  • Cogumelos gigantes e esculturas temáticas reforçam o clima lúdico, criando cenários perfeitos para fotos e experiências familiares.
    Cogumelos gigantes e esculturas temáticas reforçam o clima lúdico, criando cenários perfeitos para fotos e experiências familiares. Foto: reprodução/ tripadvisor
  • Além da estética, a cidade investiu em atividades turísticas, como tirolesa e trilhas temáticas que exploram a natureza ao redor.
    Além da estética, a cidade investiu em atividades turísticas, como tirolesa e trilhas temáticas que exploram a natureza ao redor. Foto: reprodução/ tripadvisor
  • A região também é famosa pela micologia (ramo da biologia dedicado ao estudo dos fungos), atraindo estudiosos e catadores de cogumelos, especialmente durante o outono.
    A região também é famosa pela micologia (ramo da biologia dedicado ao estudo dos fungos), atraindo estudiosos e catadores de cogumelos, especialmente durante o outono. Foto: reprodução
  • Esse aspecto natural complementa o apelo cinematográfico, tornando Júzcar um destino híbrido entre cultura pop e ecoturismo. O interesse internacional cresceu, e brasileiros passaram a incluir a cidade em roteiros de viagem ligados ao cinema e à fantasia.
    Esse aspecto natural complementa o apelo cinematográfico, tornando Júzcar um destino híbrido entre cultura pop e ecoturismo. O interesse internacional cresceu, e brasileiros passaram a incluir a cidade em roteiros de viagem ligados ao cinema e à fantasia. Foto: reprodução/ tripadvisor
  • Entre as atrações, destaca-se a Rota dos Grafites, com murais que retratam os Smurfs em diferentes situações divertidas.
    Entre as atrações, destaca-se a Rota dos Grafites, com murais que retratam os Smurfs em diferentes situações divertidas. Foto: reprodução/ tripadvisor
  • O Mercado de Artesanato de Júzcar, por sua vez, oferece produtos locais e temáticos, reforçando a economia comunitária e o vínculo com visitantes.
    O Mercado de Artesanato de Júzcar, por sua vez, oferece produtos locais e temáticos, reforçando a economia comunitária e o vínculo com visitantes. Foto: reprodução/ tripadvisor
  • Já as trilhas pela Serranía de Ronda permitem caminhadas em meio às montanhas verdes, com vistas deslumbrantes e ar puro.
    Já as trilhas pela Serranía de Ronda permitem caminhadas em meio às montanhas verdes, com vistas deslumbrantes e ar puro. Foto: reprodução/ tripadvisor
  • O Parque de Aventuras, com tirolesa e atividades para crianças, garante diversão em nível máximo e amplia o público familiar.
    O Parque de Aventuras, com tirolesa e atividades para crianças, garante diversão em nível máximo e amplia o público familiar. Foto: reprodução/ tripadvisor
  • Por questões de direitos autorais, Júzcar não se promove mais oficialmente como
    Por questões de direitos autorais, Júzcar não se promove mais oficialmente como "Pueblo Pitufo" (vila dos Smurfs), mas como "Aldeia Azul". Apesar disso, a essência permanece: casas azuis e espírito lúdico continuam a atrair turistas do mundo inteiro.   Foto: reprodução/ tripadvisor
  • Província localizada a 115 quilômetros de Málaga e 25 quilômetros de Ronda, a vila é acessada por estradas montanhosas estreitas, exigindo cuidado, mas recompensando com paisagens inesquecíveis. <div></div>
    Província localizada a 115 quilômetros de Málaga e 25 quilômetros de Ronda, a vila é acessada por estradas montanhosas estreitas, exigindo cuidado, mas recompensando com paisagens inesquecíveis.
    Foto: reprodução/ tripadvisor
  • Júzcar mostra, assim, que uma ação promocional pode redefinir a identidade de um local. Ao abraçar o azul, moradores criaram um destino que une fantasia, natureza e tradição reinventada. Hoje, a
    Júzcar mostra, assim, que uma ação promocional pode redefinir a identidade de um local. Ao abraçar o azul, moradores criaram um destino que une fantasia, natureza e tradição reinventada. Hoje, a "Aldeia Azul" reflete criatividade coletiva e atrai quem a visita para um cenário de filme. Foto: reprodução/ tripadvisor
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