Registro inédito no século: planta rara Justicia dasyclados é encontrada em reserva de Petrópolis

Além do valor científico, o registro da Justicia dasyclados chama atenção para a necessidade de ampliar políticas de conservação e investimento em pesquisa. Espécies com distribuição limitada e registros escassos são particularmente vulneráveis a mudanças climáticas, desmatamento e fragmentação de habitats. Ao mesmo tempo, descobertas como essa demonstram que ainda há muito a ser conhecido sobre a flora brasileira. Preservar esses ambientes é, portanto, essencial não apenas para proteger espécie Foto: - Divulgação