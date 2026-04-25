Dez anos do impeachment: como a Câmara abriu caminho para a saída de Dilma Rousseff

Em 2010, foi lançada como candidata à Presidência da República e venceu as eleições, tornando-se a primeira mulher a ocupar o cargo máximo do Executivo brasileiro. Reeleita em 2014 em uma disputa acirrada, Dilma iniciou seu segundo mandato em meio a um cenário econômico mais adverso e a uma crescente crise política. O período foi marcado por tensões com o Congresso Nacional, queda de popularidade e o avanço da Operação Lava Jato, que atingiu diversas figuras políticas e empresas estatais, embora Foto: Divulgação Senado