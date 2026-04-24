Experimento com gêmeos astronautas mostrou como o espaço altera o DNA, o cérebro e o sistema imunológico

O sistema imunológico, embora funcional, mostrou sinais de alerta constante, como se o organismo identificasse o espaço como uma ameaça fisiológica ininterrupta. Os pesquisadores observaram ainda modificações no microbioma intestinal, conjunto de microrganismos fundamentais para a digestão e para o equilíbrio do organismo, que passou por variações em comparação com os padrões anteriores à missão e com os dados coletados na Terra. Foto: Divulgac?a?o/NASA