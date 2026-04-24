Pastel de Belém é tradição que nasceu em mosteiros portugueses

A fábrica está aberta todos os dias da semana e com um cardápio de encher os olhos e salivar a boca. Além disso, a casa recebe centenas de turistas do mundo todo. Sua cozinha é aberta ao público e você consegue ver o dinamismo de toda a produção. Foto: Pastel de Belém - @Fábrica dos Pastéis de Belém