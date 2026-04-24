Microrrobôs menores que um grão de sal ‘pensam’ sozinhos e podem ‘nadar’ dentro do corpo humano; entenda

O segredo da funcionalidade reside no uso da luz como fonte de energia, captada por células fotossensíveis que eliminam a necessidade de baterias convencionais, inviáveis em tais proporções. Embora o deslocamento ocorra de forma lenta, o foco primordial do projeto reside na precisão e no controle absoluto em ambientes confinados. A eliminação de componentes volumosos permitiu preservar autonomia sem ampliar o tamanho final dessas minimáquinas. Foto: Imagem gerada por IA