Lago e lagoa: entenda as diferenças desses corpos d’água e veja exemplos no Brasil e no mundo

Já a lagoa é, em geral, menor e mais rasa, com águas mais tranquilas e menos volume. Muitas lagoas se formam em áreas planas, onde a água se acumula naturalmente. Em regiões costeiras, podem surgir separadas do mar por faixas de areia. Na foto, Lagoa Rodrigo de Freitas no Rio de Janeiro. Foto: Ana Carolina do Nascimento Guimarães wikimedia commons