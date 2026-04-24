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Sal grosso: para que serve de verdade além das crenças populares

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Redação Flipar
  • Sua composição simples esconde funções importantes no dia a dia. Entender para que ele realmente serve ajuda a separar tradição de uso real. Veja as utilidades do sal grosso.
    Sua composição simples esconde funções importantes no dia a dia. Entender para que ele realmente serve ajuda a separar tradição de uso real. Veja as utilidades do sal grosso. Foto: Pixabay
  • O sal grosso é muito usado para temperar carnes, especialmente em churrasco. Os cristais grandes formam uma camada externa que ajuda a selar a carne, mantendo a suculência por dentro. Depois do preparo, o excesso costuma ser retirado. Também pode ser usado em assados ou moído na hora para temperos mais controlados.
    O sal grosso é muito usado para temperar carnes, especialmente em churrasco. Os cristais grandes formam uma camada externa que ajuda a selar a carne, mantendo a suculência por dentro. Depois do preparo, o excesso costuma ser retirado. Também pode ser usado em assados ou moído na hora para temperos mais controlados. Foto: Pixabay
  • Historicamente, o sal grosso foi essencial para conservar alimentos antes da geladeira. Ele retira a umidade e dificulta a proliferação de bactérias. Técnicas como salga de carnes e peixes dependem justamente desse efeito.
    Historicamente, o sal grosso foi essencial para conservar alimentos antes da geladeira. Ele retira a umidade e dificulta a proliferação de bactérias. Técnicas como salga de carnes e peixes dependem justamente desse efeito. Foto: Pixabay
  • Por ser abrasivo, o sal grosso pode ajudar na limpeza de superfícies difíceis, como panelas com gordura grudada. Funciona como um “esfoliante” natural, sem produtos químicos.
    Por ser abrasivo, o sal grosso pode ajudar na limpeza de superfícies difíceis, como panelas com gordura grudada. Funciona como um “esfoliante” natural, sem produtos químicos. Foto: Pixabay
  • O sal grosso também aparece em práticas de relaxamento, como escalda-pés ou banhos. Aqui o efeito é físico: ajuda na sensação de descanso e pode aliviar o cansaço, não por “energia”, mas pelo contato com água morna e minerais.
    O sal grosso também aparece em práticas de relaxamento, como escalda-pés ou banhos. Aqui o efeito é físico: ajuda na sensação de descanso e pode aliviar o cansaço, não por “energia”, mas pelo contato com água morna e minerais. Foto: Imagem gerada por i.a
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