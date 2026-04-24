Padre, bispo, cardeal e papa: quem é quem na hierarquia da Igreja Católica

No estágio inicial do sacerdócio está o padre, homem que recebeu o sacramento da ordem para atuar como pastor de uma paróquia e intermediário entre os fiéis e o divino. Sua função primordial envolve a celebração da missa, a administração de sacramentos como o batismo e a confissão, além do aconselhamento espiritual da comunidade local. Para se tornar padre, o candidato precisa passar por formação filosófica e teológica em seminários durante vários anos, e receber a ordenação de um bispo, mantend Foto: Reprodução/Freepik