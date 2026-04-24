Paloma Bernardi celebra 41 anos de vida: atriz relembrou momentos nas redes sociais

“Um dia eu sonhei com tudo isso aqui… e, se ainda não aconteceu, sei que está por vir. Sigo de cabeça erguida, porque não perco a minha fé. Estou em busca da minha sorte, estou na luta, você sabe como é…”Por fim, a atriz destacou que a comemoração vai além da data: “Não celebro apenas a vida… celebro quem me tornei e tudo o que ainda vou conquistar. Vem comigo, Deus!”, escreveu a atriz na legenda de uma publicação em suas redes sociais. Foto: Reprodução / Instagram