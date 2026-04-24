Celebridades e TV
Paloma Bernardi celebra 41 anos de vida: atriz relembrou momentos nas redes sociais
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“Um dia eu sonhei com tudo isso aqui… e, se ainda não aconteceu, sei que está por vir. Sigo de cabeça erguida, porque não perco a minha fé. Estou em busca da minha sorte, estou na luta, você sabe como é…”Por fim, a atriz destacou que a comemoração vai além da data: “Não celebro apenas a vida… celebro quem me tornei e tudo o que ainda vou conquistar. Vem comigo, Deus!”, escreveu a atriz na legenda de uma publicação em suas redes sociais. Foto: Reprodução / Instagram
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Recentemente, a atriz também viajou para a Itália. Durante a viagem por Milão e Sicília, ela aproveitou para passear por locais turísticos, experimentar diversos pratos típicos e visitar uma amiga que mora na Sicília. Descendente de italianos, ela destacou que a gastronomia do país desperta uma sensação de nostalgia e reforça sua conexão com as próprias origens. Paloma definiu a experiência como muito especial, unindo realização profissional e crescimento pessoal. Segundo a atriz, a Itália possu Foto: Reprodução / Instagram
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Saiba mais, a seguir, sobre Paloma Bernardi. Nascida no dia 21 de abril de 1985, em São Paulo, Bernardi é uma atriz, empresária, bailarina e radialista brasileira conhecida por atuar em novelas da TV Globo e Record, como “Viver a Vida”, “Insensato Coração”, “Salve Jorge”, “A Terra Prometida” e “Apocalipse”. Foto: Reprodução / Instagram
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Filha do empresário Nestor Bernardi e da artista plástica e ex-bailarina do Balé Popular de Recife, Dil Bernardi, ela, em dezembro de 2005, concluiu o curso Técnico de Ator pelo Senac, com a apresentação da peça “Faces D’Alma”. Também se formou em Rádio e TV, em 2006, pela Universidade Metodista de São Paulo, em São Bernardo. Foto: Reprodução / Instagram
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Foi descoberta aos 4 anos, quando começou a aparecer em campanhas publicitárias. Seu primeiro trabalho como atriz foi na novela “Colégio Brasil”, em 1996, no SBT. Depois, só voltou a atuar em uma novela em 2008, depois de ter se formado na faculdade, na Record, onde apareceu em “Caminhos do Coração” e “Os Mutantes: Caminhos do Coração”. Foto: Reprodução Record
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Logo, foi contratada pela [TV Globo](https://redeglobo.globo.com/?utm_source=chatgpt.com). Estreou na emissora no horário nobre com "Viver a Vida", em 2009, com a personagem Mia. Em 2011, retornou ao mesmo horário na novela "Insensato Coração", na qual viveu Alice, uma jovem e doce personal trainer. Foto: Reprodução TV Globo
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Uma das personagens de mais destaque em sua carreira foi Rosângela, de “Salve Jorge”, sua primeira vilã. A personagem era uma jovem ambiciosa, que tinha o sonho de se tornar modelo, mas foi vítima do tráfico de pessoas e, para sobreviver, se tornou uma traficante e acabou se tornando uma das principais rivais da protagonista Morena, personagem de Nanda Costa. Por causa da personagem, inclusive, Paloma foi xingada nas ruas, mas levou em consideração a reação do público ao odiar a personagem. Foto: Divulgação TV Globo
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Na TV Globo, ela ainda participou da competição. Em 2014, integrou o elenco da “Dança dos Famosos”, competição na qual terminou em segundo lugar. Paloma, porém, não teve seu contrato renovado com a Globo e voltou para a Record em 2016 para integrar o elenco da novela “A Terra Prometida”, onde interpretou a vilã Samara. Foto: Reprodução Record
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Na Record, ela também foi uma das protagonistas de “Apocalipse”, novela na qual viveu Isabela Gudman, uma estudante de arqueologia que se casa com Ricardo, papel de Sérgio Marone. A atriz também gravou uma série para a Record, intitulada “Ameaça Invisível”, de Ajax Camacho, e esteve na novela “Reis”. Em 2024, Paloma retornou à TV Globo ao integrar o elenco da série do Globoplay “Arcanjo Renegado”, na quarta temporada. Ela também apareceu na quinta temporada da série. Foto: Reprodução / Instagram
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A atriz também tem uma carreira de destaque no teatro. Ela iniciou nos palcos em 2005 e, desde então, participou de diversas montagens, como “Máscaras”, “Dom Quixote”, “Paixão de Cristo” e “O Cravo e a Rosa”. Além disso, atuou em diversos filmes como “Lascados”, “Apaixonados – O Filme”, “Mais Forte que o Mundo”, “Por um Fio”, “Fatalidade”, “Os Parças”, “Ninguém é de Ninguém” e “Loucos Amores Líquidos”, filme gravado na Itália e sua primeira produção internacional. Foto: Reprodução / Instagram
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Paloma também é conhecida por sua participação ativa no carnaval. Ela foi, inclusive, Rainha de Bateria da Acadêmicos do Grande Rio por dois anos e está sempre em blocos de Carnaval no Rio de Janeiro e em São Paulo, como o “Bloco da Favorita”, onde foi Musa em 2020. Foto: Reprodução / Instagram