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Barranquilla tem Shakira e o maior carnaval da Colômbia
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A cidade portuária de Barranquilla está localizada na costa norte da Colômbia, às margens do rio Magdalena, e é a capital do departamento do Atlântico, conhecida por sua rica mescla cultural, história dinâmica e clima tropical típico da região caribenha." src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/06-Barranquilla.jpg" width="1114" height="626">
A cidade portuária de Barranquilla está localizada na costa norte da Colômbia, às margens do rio Magdalena, e é a capital do departamento do Atlântico, conhecida por sua rica mescla cultural, história dinâmica e clima tropical típico da região caribenha. Foto: Jdvillalobos/Wikimédia Commons
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Com uma população que supera dois milhões de habitantes, Barranquilla destaca-se como um importante polo econômico e industrial do país, além de ser um centro de comércio e transportes desde os tempos coloniais, quando sua posição geográfica favoreceu a convergência de influências europeias, africanas e indígenas. " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/13-Barranquilla.jpg" width="1114" height="626">
Com uma população que supera dois milhões de habitantes, Barranquilla destaca-se como um importante polo econômico e industrial do país, além de ser um centro de comércio e transportes desde os tempos coloniais, quando sua posição geográfica favoreceu a convergência de influências europeias, africanas e indígenas. Foto: Jdvillalobos/Wikimédia Commons
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Hoje, a cidade combina atividades urbanas modernas com tradições profundamente enraizadas, refletidas tanto em sua culinária diversificada quanto na vida cultural ativa durante todo o ano." src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/28-Barranquilla.jpg" width="1114" height="626">
Hoje, a cidade combina atividades urbanas modernas com tradições profundamente enraizadas, refletidas tanto em sua culinária diversificada quanto na vida cultural ativa durante todo o ano. Foto: Reprodução do Youtube
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Entre as atrações turísticas mais procuradas está a Plaza de la Paz, uma ampla praça pública que serve como palco de eventos culturais e sociais. A Plaza Sa Nicolás, no centro histórico, também é destaque." src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/02-Barranquilla.jpg" width="1114" height="626">
Entre as atrações turísticas mais procuradas está a Plaza de la Paz, uma ampla praça pública que serve como palco de eventos culturais e sociais. A Plaza Sa Nicolás, no centro histórico, também é destaque. Foto: Enrique Nuñez/Wikimédia Commons
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O Malecon del Río, um calçadão à beira do rio Magdalena, oferece espaços para passeios, ciclovias, áreas de alimentação e vistas do encontro das águas com o mar Caribe, ideal para moradores e visitantes aproveitarem o clima local. " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/20-Barranquilla.jpg" width="1114" height="626">
O Malecon del Río, um calçadão à beira do rio Magdalena, oferece espaços para passeios, ciclovias, áreas de alimentação e vistas do encontro das águas com o mar Caribe, ideal para moradores e visitantes aproveitarem o clima local. Foto: Jdvillalobos/Wikimédia Commons
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Barranquilla também abriga o Museu de Arte Moderna de Barranquilla, que possui um acervo variado e promove exposições nacionais e internacionais. Já o Teatro Amira de la Rosa é considerado um dos principais espaços dedicados às artes cênicas e à música na cidade. " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/21-Barranquilla.jpg" width="1114" height="626">
Barranquilla também abriga o Museu de Arte Moderna de Barranquilla, que possui um acervo variado e promove exposições nacionais e internacionais. Já o Teatro Amira de la Rosa é considerado um dos principais espaços dedicados às artes cênicas e à música na cidade. Foto: Jdvillalobos/Wikimédia Commons
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A gastronomia de Barranquilla reflete sua diversidade cultural e a influência caribenha, com pratos que combinam ingredientes locais e sabores intensos, presentes em restaurantes que vão do tradicional ao contemporâneo, oferecendo desde frutos do mar até fusões culinárias inspiradas nas tradições africanas e indígenas da região. " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/26-Barranquilla.jpg" width="1114" height="626">
A gastronomia de Barranquilla reflete sua diversidade cultural e a influência caribenha, com pratos que combinam ingredientes locais e sabores intensos, presentes em restaurantes que vão do tradicional ao contemporâneo, oferecendo desde frutos do mar até fusões culinárias inspiradas nas tradições africanas e indígenas da região. Foto: Reprodução do Youtube
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O ambiente urbano é também marcado por bairros históricos, mercados e uma vida noturna pulsante, em que bares, cafés e espaços de música ao vivo celebram a identidade alegre da população." src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/24-Barranquilla.jpg" width="1114" height="626">
O ambiente urbano é também marcado por bairros históricos, mercados e uma vida noturna pulsante, em que bares, cafés e espaços de música ao vivo celebram a identidade alegre da população. Foto: Jdvillalobos/Wikimédia Commons
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Apesar de ser uma cidade altamente urbanizada, Barranquilla mantém áreas de vegetação e fragmentos de floresta tropical seca em seu entorno, ecossistema característico da região caribenha colombiana. Foto: Jdvillalobos/Wikimédia Commons
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Em Barranquilla, é comum encontrar iguanas circulando livremente por praças, parques e áreas próximas ao rio, especialmente em regiões arborizadas e espaços públicos. Esses répteis tornaram-se parte da paisagem urbana da cidade. Foto: Jdvillalobos/Wikimédia Commons
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Arroyo de La Victoria é um dos canais naturais que cortam áreas de Barranquilla e historicamente influencia o escoamento das chuvas, sendo alvo de obras de drenagem e urbanização para reduzir alagamentos." src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/16-Barranquilla.jpg" width="1114" height="626">
O Arroyo de La Victoria é um dos canais naturais que cortam áreas de Barranquilla e historicamente influencia o escoamento das chuvas, sendo alvo de obras de drenagem e urbanização para reduzir alagamentos. Foto: Jdvillalobos/Wikimédia Commons
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O Carnaval de Barranquilla é, sem dúvida, o evento mais emblemático da cidade e uma das maiores manifestações culturais da Colômbia. Na imagem, Shakia prestigiando o evento. " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/33-Barranquilla.jpg" width="1114" height="626">
O Carnaval de Barranquilla é, sem dúvida, o evento mais emblemático da cidade e uma das maiores manifestações culturais da Colômbia. Na imagem, Shakia prestigiando o evento. Foto: Reprodução do Instagram
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Realizado anualmente nos quatro dias que antecedem a Quarta-feira de Cinzas, essa festa de cores, ritmos e tradições é uma expressão viva da identidade barranquillera e foi declarada Patrimônio Cultural da Nação e Obra-Prima do Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade pela UNESCO. " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/32-Barranquilla.jpg" width="1114" height="626">
Realizado anualmente nos quatro dias que antecedem a Quarta-feira de Cinzas, essa festa de cores, ritmos e tradições é uma expressão viva da identidade barranquillera e foi declarada Patrimônio Cultural da Nação e Obra-Prima do Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade pela UNESCO. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
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As celebrações incluem desfiles como a Batalla de Flores, com carros alegóricos e grupos folclóricos, a Gran Parada de Tradición e atividades musicais que animam as ruas e atraem milhares de turistas e participantes de diversas partes do mundo." src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/31-Barranquilla.jpg" width="1114" height="626">
As celebrações incluem desfiles como a Batalla de Flores, com carros alegóricos e grupos folclóricos, a Gran Parada de Tradición e atividades musicais que animam as ruas e atraem milhares de turistas e participantes de diversas partes do mundo. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
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Além do carnaval, Barranquilla promove ao longo do ano outros eventos culturais, como festivais de jazz, encontros de artes plásticas, festivais de cinema e feiras gastronômicas, consolidando-se como um destino dinâmico para quem busca vivenciar a cultura caribenha colombiana. " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/30-Barranquilla.jpg" width="1114" height="626">
Além do carnaval, Barranquilla promove ao longo do ano outros eventos culturais, como festivais de jazz, encontros de artes plásticas, festivais de cinema e feiras gastronômicas, consolidando-se como um destino dinâmico para quem busca vivenciar a cultura caribenha colombiana. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
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A combinação de festividades, história, arte e a calorosa hospitalidade de seu povo faz de Barranquilla muito mais do que uma cidade costeira: é um centro cultural pulsante que celebra suas raízes enquanto abre espaço para a modernidade e o encontro de diversas expressões artísticas. " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/22-Barranquilla.jpg" width="1114" height="626">
A combinação de festividades, história, arte e a calorosa hospitalidade de seu povo faz de Barranquilla muito mais do que uma cidade costeira: é um centro cultural pulsante que celebra suas raízes enquanto abre espaço para a modernidade e o encontro de diversas expressões artísticas. Foto: Jdvillalobos/Wikimédia Commons
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