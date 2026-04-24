Pesquisadores descobrem réptil de 230 milhões de anos com “bico de papagaio” no Rio Grande do Sul

Foi justamente a configuração dessas estruturas que permitiu reconhecer a nova espécie, pois o animal apresentava placas dentárias superiores com formato simétrico, característica incomum entre rincossauros. Em geral, esses répteis tinham placas separadas por uma fenda com disposição desigual entre si, enquanto no novo exemplar essa organização mostrou um padrão mais equilibrado. O nome Isodapedon faz referência direta a essa simetria, enquanto o termo varzealis homenageia a localidade de Várzea Foto: Wikimedia Commons/Ghedoghedo