Canela em rama: como moer em casa e aproveitar melhor o aroma da especiaria

Outra opção é usar um ralador fino, especialmente se a canela estiver bem seca e em pedaços menores. O pilão também funciona bem, embora exija mais esforço. Também é possível triturar com faca, picando bem antes de levar ao moedor, ou até usar um processador pequeno, desde que em quantidades reduzidas. Foto: Imagem gerada por i.a