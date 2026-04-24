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Gastronomia

Canela em rama: como moer em casa e aproveitar melhor o aroma da especiaria

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Redação Flipar
  • Seu uso é bastante versátil. Pode ser adicionada a bolos, mingaus, cafés, chás e frutas, além de compor pratos salgados em algumas cozinhas. O aroma característico transforma preparos simples em experiências mais completas, o que explica sua popularidade.
    Seu uso é bastante versátil. Pode ser adicionada a bolos, mingaus, cafés, chás e frutas, além de compor pratos salgados em algumas cozinhas. O aroma característico transforma preparos simples em experiências mais completas, o que explica sua popularidade. Foto: Imagem gerada por I.A
  • Uma alternativa interessante é comprar a canela em rama e moer em casa. Esse formato preserva melhor os compostos naturais da especiaria, garantindo mais aroma e sabor no momento do uso. Ao moer na hora, o resultado costuma ser mais intenso do que o da versão já pronta.
    Uma alternativa interessante é comprar a canela em rama e moer em casa. Esse formato preserva melhor os compostos naturais da especiaria, garantindo mais aroma e sabor no momento do uso. Ao moer na hora, o resultado costuma ser mais intenso do que o da versão já pronta. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Entre as formas de preparo, o moedor de café é uma das mais práticas. Vale apenas tomar alguns cuidados. A canela em pau é bem dura, então é bom quebrar em pedaços menores antes de moer para não forçar o aparelho.
    Entre as formas de preparo, o moedor de café é uma das mais práticas. Vale apenas tomar alguns cuidados. A canela em pau é bem dura, então é bom quebrar em pedaços menores antes de moer para não forçar o aparelho. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Outra opção é usar um ralador fino, especialmente se a canela estiver bem seca e em pedaços menores. O pilão também funciona bem, embora exija mais esforço. Também é possível triturar com faca, picando bem antes de levar ao moedor, ou até usar um processador pequeno, desde que em quantidades reduzidas.
    Outra opção é usar um ralador fino, especialmente se a canela estiver bem seca e em pedaços menores. O pilão também funciona bem, embora exija mais esforço. Também é possível triturar com faca, picando bem antes de levar ao moedor, ou até usar um processador pequeno, desde que em quantidades reduzidas. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Em todos os casos, quebrar a canela em partes menores facilita o processo e evita danos aos utensílios. No fim, moer a canela em casa é um cuidado simples que faz diferença no resultado final.
    Em todos os casos, quebrar a canela em partes menores facilita o processo e evita danos aos utensílios. No fim, moer a canela em casa é um cuidado simples que faz diferença no resultado final. Foto: Imagem gerada por i.a
  • O aroma fresco, mais intenso, valoriza receitas e bebidas. Depois de moída, o ideal é armazenar em pote fechado, longe de luz e calor, para não perder qualidade rapidamente. Com alguns utensílios comuns, é possível aproveitar melhor essa especiaria tão presente no cotidiano.
    O aroma fresco, mais intenso, valoriza receitas e bebidas. Depois de moída, o ideal é armazenar em pote fechado, longe de luz e calor, para não perder qualidade rapidamente. Com alguns utensílios comuns, é possível aproveitar melhor essa especiaria tão presente no cotidiano. Foto:
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