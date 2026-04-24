Estilo de Vida
Essas cidades parecem futuristas — mas já existem hoje
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Além da estética, essas construções também buscam eficiência energética e melhor aproveitamento dos recursos naturais. O resultado são cenários urbanos que parecem antecipar o futuro e revelam novas possibilidades para o cotidiano. Na foto, o Louvre Abu Dhabi. Veja a seguir uma seleção de cidades que se destacam por suas construções modernas e ousadas. Foto: Reprodução de vídeo CNN
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Dubai é conhecida pelos arranha-céus icônicos que transformaram seu horizonte em um dos mais reconhecíveis do mundo. A cidade abriga obras impressionantes, como o Burj Khalifa, símbolo de engenharia e ousadia arquitetônica. Além disso, destaca-se por projetos ambiciosos como as ilhas artificiais, que ampliam seu território sobre o mar e reforçam sua proposta inovadora. Com investimentos constantes em tecnologia e design, Dubai aposta em construções cada vez mais arrojadas e eficientes. O luxo ta Foto: Flickr Asifgraphy.com
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Singapura combina natureza e tecnologia de forma integrada, criando um dos cenários urbanos mais inovadores do mundo. A cidade investe em jardins verticais, áreas verdes planejadas e prédios inteligentes que dialogam com o meio ambiente. Um dos maiores símbolos desse conceito é o Gardens by the Bay, complexo que reúne estruturas futuristas e vegetação exuberante em um mesmo espaço. Além da estética, há forte preocupação com sustentabilidade, eficiência energética e qualidade de vida. O planejame Foto: Shiny Things. - Flickr: Supertree Forest. wikimedia commons
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Tóquio reúne futurismo tanto na arquitetura quanto na tecnologia urbana, criando um cenário dinâmico e altamente conectado. Distritos como Shinjuku se destacam pela intensa iluminação, grandes telas digitais e edifícios de design arrojado que dominam a paisagem. A cidade combina tradição e inovação, com soluções inteligentes de mobilidade, uso eficiente do espaço e construções adaptadas à alta densidade populacional. Arranha-céus modernos convivem com áreas históricas, formando um contraste que Foto: Basile Morin wikimedia commons
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Seul aposta em estruturas modernas e em espaços públicos inovadores que transformam a experiência urbana. A cidade investe em projetos que unem design contemporâneo e funcionalidade, criando ambientes acessíveis e visualmente impactantes. Um dos maiores exemplos é o Dongdaemun Design Plaza, conhecido por sua arquitetura fluida e formas curvas que rompem com padrões tradicionais. Além do impacto visual, o local funciona como centro cultural e de inovação, reunindo exposições, eventos e atividades Foto: Eugene Lim wikimedia commons
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Xangai tem um dos skylines mais impressionantes do mundo, marcado por torres futuristas que definem sua identidade visual. Entre os destaques está a Shanghai Tower, símbolo de inovação e engenharia avançada. A cidade combina tradição chinesa com construções de alta tecnologia, criando um contraste único entre o antigo e o moderno. Regiões como o distrito financeiro exibem edifícios arrojados, com design ousado e soluções sustentáveis. Ao mesmo tempo, áreas históricas preservam elementos culturai Foto: King of Hearts - wikimedia commons
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Astana, também conhecida como Nur-Sultan, é uma cidade planejada com forte foco no futuro e no desenvolvimento urbano. Sua arquitetura se destaca pelos formatos ousados e por projetos que buscam simbolizar modernidade e crescimento. Edifícios com estruturas inovadoras e design arrojado compõem um cenário que foge dos padrões tradicionais. A capital do Cazaquistão investe em obras monumentais que refletem identidade nacional e ambição tecnológica. Além da estética, há preocupação com funcionalida Foto: autor desconhecido wikimedia commons
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Abu Dhabi investe em projetos futuristas que reforçam sua posição como polo de inovação no Oriente Médio. Um dos principais exemplos é o Louvre Abu Dhabi, conhecido por sua arquitetura singular e pelo uso criativo de luz e geometria. A cidade combina tradição árabe com design arquitetônico inovador, criando espaços que valorizam tanto a cultura quanto a modernidade. Grandes obras urbanas e culturais ajudam a transformar a paisagem local em um cenário contemporâneo e sofisticado. Além disso, há i Foto: Flickr zameerdoom
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Shenzhen é um dos maiores polos tecnológicos do mundo e um símbolo do crescimento acelerado das últimas décadas. Sua arquitetura reflete essa transformação, com prédios modernos, arranha-céus imponentes e projetos urbanos inovadores. A cidade investe em infraestrutura inteligente, mobilidade eficiente e integração entre tecnologia e espaço urbano. Distritos inteiros foram planejados para abrigar empresas de inovação e centros de pesquisa. Além disso, há preocupação com sustentabilidade e uso rac Foto: Charlie Fong wikimedia commons
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Toronto possui um skyline moderno e diverso, marcado por edifícios de vidro e aço que refletem sua evolução urbana. A cidade combina arranha-céus contemporâneos com projetos arquitetônicos inovadores que valorizam funcionalidade e estética. Regiões centrais concentram construções de alto padrão, com soluções que priorizam eficiência energética e uso inteligente do espaço. Além disso, Toronto investe em planejamento urbano que integra mobilidade, áreas verdes e qualidade de vida. A diversidade cu Foto: wikimedia commons/ Maksim Sokolov
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Doha vem se destacando pela arquitetura ousada que mistura tradição local com formas futuristas. Um dos exemplos mais marcantes é o Museu Nacional do Qatar, projetado com estruturas que lembram cristais do deserto e criam um visual único. A cidade também investe em arranha-céus modernos na região de West Bay, com fachadas de vidro, linhas curvas e iluminação noturna impactante. Além do aspecto visual, há forte foco em inovação, sustentabilidade e planejamento urbano. Projetos recentes ampliam ár Foto: Pixabay