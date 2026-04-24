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Essas cidades parecem futuristas — mas já existem hoje

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Redação Flipar
  • Além da estética, essas construções também buscam eficiência energética e melhor aproveitamento dos recursos naturais. O resultado são cenários urbanos que parecem antecipar o futuro e revelam novas possibilidades para o cotidiano. Na foto, o Louvre Abu Dhabi. Veja a seguir uma seleção de cidades que se destacam por suas construções modernas e ousadas.
    Além da estética, essas construções também buscam eficiência energética e melhor aproveitamento dos recursos naturais. O resultado são cenários urbanos que parecem antecipar o futuro e revelam novas possibilidades para o cotidiano. Na foto, o Louvre Abu Dhabi. Veja a seguir uma seleção de cidades que se destacam por suas construções modernas e ousadas. Foto: Reprodução de vídeo CNN
  • Dubai é conhecida pelos arranha-céus icônicos que transformaram seu horizonte em um dos mais reconhecíveis do mundo. A cidade abriga obras impressionantes, como o Burj Khalifa, símbolo de engenharia e ousadia arquitetônica. Além disso, destaca-se por projetos ambiciosos como as ilhas artificiais, que ampliam seu território sobre o mar e reforçam sua proposta inovadora. Com investimentos constantes em tecnologia e design, Dubai aposta em construções cada vez mais arrojadas e eficientes. O luxo ta
    Dubai é conhecida pelos arranha-céus icônicos que transformaram seu horizonte em um dos mais reconhecíveis do mundo. A cidade abriga obras impressionantes, como o Burj Khalifa, símbolo de engenharia e ousadia arquitetônica. Além disso, destaca-se por projetos ambiciosos como as ilhas artificiais, que ampliam seu território sobre o mar e reforçam sua proposta inovadora. Com investimentos constantes em tecnologia e design, Dubai aposta em construções cada vez mais arrojadas e eficientes. O luxo ta Foto: Flickr Asifgraphy.com
  • Singapura combina natureza e tecnologia de forma integrada, criando um dos cenários urbanos mais inovadores do mundo. A cidade investe em jardins verticais, áreas verdes planejadas e prédios inteligentes que dialogam com o meio ambiente. Um dos maiores símbolos desse conceito é o Gardens by the Bay, complexo que reúne estruturas futuristas e vegetação exuberante em um mesmo espaço. Além da estética, há forte preocupação com sustentabilidade, eficiência energética e qualidade de vida. O planejame
    Singapura combina natureza e tecnologia de forma integrada, criando um dos cenários urbanos mais inovadores do mundo. A cidade investe em jardins verticais, áreas verdes planejadas e prédios inteligentes que dialogam com o meio ambiente. Um dos maiores símbolos desse conceito é o Gardens by the Bay, complexo que reúne estruturas futuristas e vegetação exuberante em um mesmo espaço. Além da estética, há forte preocupação com sustentabilidade, eficiência energética e qualidade de vida. O planejame Foto: Shiny Things. - Flickr: Supertree Forest. wikimedia commons
  • Tóquio reúne futurismo tanto na arquitetura quanto na tecnologia urbana, criando um cenário dinâmico e altamente conectado. Distritos como Shinjuku se destacam pela intensa iluminação, grandes telas digitais e edifícios de design arrojado que dominam a paisagem. A cidade combina tradição e inovação, com soluções inteligentes de mobilidade, uso eficiente do espaço e construções adaptadas à alta densidade populacional. Arranha-céus modernos convivem com áreas históricas, formando um contraste que
    Tóquio reúne futurismo tanto na arquitetura quanto na tecnologia urbana, criando um cenário dinâmico e altamente conectado. Distritos como Shinjuku se destacam pela intensa iluminação, grandes telas digitais e edifícios de design arrojado que dominam a paisagem. A cidade combina tradição e inovação, com soluções inteligentes de mobilidade, uso eficiente do espaço e construções adaptadas à alta densidade populacional. Arranha-céus modernos convivem com áreas históricas, formando um contraste que Foto: Basile Morin wikimedia commons
  • Seul aposta em estruturas modernas e em espaços públicos inovadores que transformam a experiência urbana. A cidade investe em projetos que unem design contemporâneo e funcionalidade, criando ambientes acessíveis e visualmente impactantes. Um dos maiores exemplos é o Dongdaemun Design Plaza, conhecido por sua arquitetura fluida e formas curvas que rompem com padrões tradicionais. Além do impacto visual, o local funciona como centro cultural e de inovação, reunindo exposições, eventos e atividades
    Seul aposta em estruturas modernas e em espaços públicos inovadores que transformam a experiência urbana. A cidade investe em projetos que unem design contemporâneo e funcionalidade, criando ambientes acessíveis e visualmente impactantes. Um dos maiores exemplos é o Dongdaemun Design Plaza, conhecido por sua arquitetura fluida e formas curvas que rompem com padrões tradicionais. Além do impacto visual, o local funciona como centro cultural e de inovação, reunindo exposições, eventos e atividades Foto: Eugene Lim wikimedia commons
  • Xangai tem um dos skylines mais impressionantes do mundo, marcado por torres futuristas que definem sua identidade visual. Entre os destaques está a Shanghai Tower, símbolo de inovação e engenharia avançada. A cidade combina tradição chinesa com construções de alta tecnologia, criando um contraste único entre o antigo e o moderno. Regiões como o distrito financeiro exibem edifícios arrojados, com design ousado e soluções sustentáveis. Ao mesmo tempo, áreas históricas preservam elementos culturai
    Xangai tem um dos skylines mais impressionantes do mundo, marcado por torres futuristas que definem sua identidade visual. Entre os destaques está a Shanghai Tower, símbolo de inovação e engenharia avançada. A cidade combina tradição chinesa com construções de alta tecnologia, criando um contraste único entre o antigo e o moderno. Regiões como o distrito financeiro exibem edifícios arrojados, com design ousado e soluções sustentáveis. Ao mesmo tempo, áreas históricas preservam elementos culturai Foto: King of Hearts - wikimedia commons
  • Astana, também conhecida como Nur-Sultan, é uma cidade planejada com forte foco no futuro e no desenvolvimento urbano. Sua arquitetura se destaca pelos formatos ousados e por projetos que buscam simbolizar modernidade e crescimento. Edifícios com estruturas inovadoras e design arrojado compõem um cenário que foge dos padrões tradicionais. A capital do Cazaquistão investe em obras monumentais que refletem identidade nacional e ambição tecnológica. Além da estética, há preocupação com funcionalida
    Astana, também conhecida como Nur-Sultan, é uma cidade planejada com forte foco no futuro e no desenvolvimento urbano. Sua arquitetura se destaca pelos formatos ousados e por projetos que buscam simbolizar modernidade e crescimento. Edifícios com estruturas inovadoras e design arrojado compõem um cenário que foge dos padrões tradicionais. A capital do Cazaquistão investe em obras monumentais que refletem identidade nacional e ambição tecnológica. Além da estética, há preocupação com funcionalida Foto: autor desconhecido wikimedia commons
  • Abu Dhabi investe em projetos futuristas que reforçam sua posição como polo de inovação no Oriente Médio. Um dos principais exemplos é o Louvre Abu Dhabi, conhecido por sua arquitetura singular e pelo uso criativo de luz e geometria. A cidade combina tradição árabe com design arquitetônico inovador, criando espaços que valorizam tanto a cultura quanto a modernidade. Grandes obras urbanas e culturais ajudam a transformar a paisagem local em um cenário contemporâneo e sofisticado. Além disso, há i
    Abu Dhabi investe em projetos futuristas que reforçam sua posição como polo de inovação no Oriente Médio. Um dos principais exemplos é o Louvre Abu Dhabi, conhecido por sua arquitetura singular e pelo uso criativo de luz e geometria. A cidade combina tradição árabe com design arquitetônico inovador, criando espaços que valorizam tanto a cultura quanto a modernidade. Grandes obras urbanas e culturais ajudam a transformar a paisagem local em um cenário contemporâneo e sofisticado. Além disso, há i Foto: Flickr zameerdoom
  • Shenzhen é um dos maiores polos tecnológicos do mundo e um símbolo do crescimento acelerado das últimas décadas. Sua arquitetura reflete essa transformação, com prédios modernos, arranha-céus imponentes e projetos urbanos inovadores. A cidade investe em infraestrutura inteligente, mobilidade eficiente e integração entre tecnologia e espaço urbano. Distritos inteiros foram planejados para abrigar empresas de inovação e centros de pesquisa. Além disso, há preocupação com sustentabilidade e uso rac
    Shenzhen é um dos maiores polos tecnológicos do mundo e um símbolo do crescimento acelerado das últimas décadas. Sua arquitetura reflete essa transformação, com prédios modernos, arranha-céus imponentes e projetos urbanos inovadores. A cidade investe em infraestrutura inteligente, mobilidade eficiente e integração entre tecnologia e espaço urbano. Distritos inteiros foram planejados para abrigar empresas de inovação e centros de pesquisa. Além disso, há preocupação com sustentabilidade e uso rac Foto: Charlie Fong wikimedia commons
  • Toronto possui um skyline moderno e diverso, marcado por edifícios de vidro e aço que refletem sua evolução urbana. A cidade combina arranha-céus contemporâneos com projetos arquitetônicos inovadores que valorizam funcionalidade e estética. Regiões centrais concentram construções de alto padrão, com soluções que priorizam eficiência energética e uso inteligente do espaço. Além disso, Toronto investe em planejamento urbano que integra mobilidade, áreas verdes e qualidade de vida. A diversidade cu
    Toronto possui um skyline moderno e diverso, marcado por edifícios de vidro e aço que refletem sua evolução urbana. A cidade combina arranha-céus contemporâneos com projetos arquitetônicos inovadores que valorizam funcionalidade e estética. Regiões centrais concentram construções de alto padrão, com soluções que priorizam eficiência energética e uso inteligente do espaço. Além disso, Toronto investe em planejamento urbano que integra mobilidade, áreas verdes e qualidade de vida. A diversidade cu Foto: wikimedia commons/ Maksim Sokolov
  • Doha vem se destacando pela arquitetura ousada que mistura tradição local com formas futuristas. Um dos exemplos mais marcantes é o Museu Nacional do Qatar, projetado com estruturas que lembram cristais do deserto e criam um visual único. A cidade também investe em arranha-céus modernos na região de West Bay, com fachadas de vidro, linhas curvas e iluminação noturna impactante. Além do aspecto visual, há forte foco em inovação, sustentabilidade e planejamento urbano. Projetos recentes ampliam ár
    Doha vem se destacando pela arquitetura ousada que mistura tradição local com formas futuristas. Um dos exemplos mais marcantes é o Museu Nacional do Qatar, projetado com estruturas que lembram cristais do deserto e criam um visual único. A cidade também investe em arranha-céus modernos na região de West Bay, com fachadas de vidro, linhas curvas e iluminação noturna impactante. Além do aspecto visual, há forte foco em inovação, sustentabilidade e planejamento urbano. Projetos recentes ampliam ár Foto: Pixabay
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