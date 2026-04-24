Zoológico de São Paulo registra primeiro filhote de guaxinim norte-americano do Brasil

O guaxinim é conhecido pelo comportamento ativo, inteligência e sensibilidade nas patas dianteiras, o que motivou a criação de estímulos para incentivar o forrageamento. "Soltou ele aqui fora [na área externa do zoo], é ir para o bambu, subir em cima de árvore, pular dentro da água, brincar com a água. Ele é um bebezinho, três meses. Vai continuar brincando por muito tempo ainda", comentou a cuidadora de animas do zoológico, Maria Eduarda da Silva. Foto: Reprodução de vídeo EPTV