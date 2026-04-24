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Lírio-do-Nilo tricolor: conheça os encantos do agapanto

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Redação Flipar
  • O agapanto pode alcançar até um metro de altura, destacando-se pela imponência de suas hastes florais que sustentam inflorescências globosas e vibrantes. Essa característica, aliás, faz dele uma planta ideal para compor bordaduras e canteiros, criando impacto visual em áreas verdes e espaços públicos. Além disso, sua longevidade e capacidade de florescer ao longo de semanas reforçam sua popularidade em projetos paisagísticos e jardins residenciais.
    O agapanto pode alcançar até um metro de altura, destacando-se pela imponência de suas hastes florais que sustentam inflorescências globosas e vibrantes. Essa característica, aliás, faz dele uma planta ideal para compor bordaduras e canteiros, criando impacto visual em áreas verdes e espaços públicos. Além disso, sua longevidade e capacidade de florescer ao longo de semanas reforçam sua popularidade em projetos paisagísticos e jardins residenciais. Foto: Cillas wikimedia commons
  • O cultivo do agapanto se espalhou por diversas regiões do mundo, já que ele se adapta bem a climas tropicais e subtropicais e resiste muito bem a períodos de seca. Sua versatilidade, portanto, permite que ele seja usado tanto em jardins residenciais quanto em espaços urbanos, o que contribui para a valorização de diferentes paisagens e ambientes. Com o tempo, o agapanto se consolidou como símbolo de elegância acessível, unindo beleza e praticidade em sua trajetória ornamental.
    O cultivo do agapanto se espalhou por diversas regiões do mundo, já que ele se adapta bem a climas tropicais e subtropicais e resiste muito bem a períodos de seca. Sua versatilidade, portanto, permite que ele seja usado tanto em jardins residenciais quanto em espaços urbanos, o que contribui para a valorização de diferentes paisagens e ambientes. Com o tempo, o agapanto se consolidou como símbolo de elegância acessível, unindo beleza e praticidade em sua trajetória ornamental. Foto: Alejandro Bayer Tamayo wikimedia commons
  • O nome “agapanto” deriva do grego “agape” (amor) e “anthos” (flor), reforçando seu significado simbólico ligado ao afeto e à pureza. A associação cultural contribui para seu uso em casamentos e celebrações, onde transmite mensagens de união e harmonia. A flor, além de ornamental, carrega um valor emocional que atravessa gerações.
    O nome “agapanto” deriva do grego “agape” (amor) e “anthos” (flor), reforçando seu significado simbólico ligado ao afeto e à pureza. A associação cultural contribui para seu uso em casamentos e celebrações, onde transmite mensagens de união e harmonia. A flor, além de ornamental, carrega um valor emocional que atravessa gerações. Foto: B.navez wikimedia commons
  • O cultivo comercial do agapanto é relevante, já que suas flores são utilizadas em arranjos e exportadas para diferentes países. Sua durabilidade após o corte e o aspecto exótico fazem dela uma escolha frequente em eventos sofisticados. Esse comércio fortalece economias locais e difunde a imagem da planta como símbolo de beleza internacional.
    O cultivo comercial do agapanto é relevante, já que suas flores são utilizadas em arranjos e exportadas para diferentes países. Sua durabilidade após o corte e o aspecto exótico fazem dela uma escolha frequente em eventos sofisticados. Esse comércio fortalece economias locais e difunde a imagem da planta como símbolo de beleza internacional. Foto: Rodolfo klafke wikimedia commons
  • Além de sua função ornamental, o agapanto contribui para a biodiversidade ao atrair polinizadores como abelhas e borboletas. Sua presença em jardins ajuda a manter o equilíbrio ecológico e a promover interações naturais entre espécies. A planta é um exemplo de como estética e sustentabilidade podem caminhar juntas na valorização da natureza.
    Além de sua função ornamental, o agapanto contribui para a biodiversidade ao atrair polinizadores como abelhas e borboletas. Sua presença em jardins ajuda a manter o equilíbrio ecológico e a promover interações naturais entre espécies. A planta é um exemplo de como estética e sustentabilidade podem caminhar juntas na valorização da natureza. Foto: Flickr Ken Janes
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