Fim da escala 6×1 avança na Câmara: entenda as propostas e os próximos passos

Caso avance no Congresso e seja aprovado pelas duas Casas, o texto poderá instituir um novo modelo de jornada, com redução para 36 horas semanais e possibilidade de adoção da escala 4x3 — quatro dias de trabalho e três de descanso. Após a comissão especial, a proposta ainda precisará passar pelo plenário da Câmara e, posteriormente, pelo Senado. Somente após essa tramitação completa e a promulgação é que eventuais mudanças passariam a valer. Foto: Pedro França/Agência Senado