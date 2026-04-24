O maior complexo religioso do Egito: conheça os templos de Luxor e Karnak

O templo de Karnak começou a ser construído por volta de 2000 a.C. e foi ampliado por diversos faraós ao longo de quase dois mil anos. Cada governante buscava deixar sua marca, erguendo colunas, pátios e obeliscos que refletiam poder e devoção. A Sala Hipostila, com suas 134 colunas monumentais, é uma das maiores obras arquitetônicas da Antiguidade. O complexo não era apenas religioso, mas também palco de cerimônias políticas e militares. Sua evolução mostra como religião e poder estavam profund Foto: Reprodução dos Flickrs Terry Feuerborn